無罩確診男問PCR遭拒！竟失控「痛毆」新店耕莘醫院員工
新北市一名阿姓男子（64歲），今天（30日）上午11時許，跑去耕莘醫院要求看PCR結果，但因他沒戴口罩，被院方行政人員勸導離開，他竟情緒失控，出拳攻擊醫院職員腹部，警方趕抵現場後，立刻將阿男逮捕，訊後依傷害罪嫌移送法辦。
據了解，阿男日前因身體不適，在家快篩呈陽性反應，當天稍晚前往醫院做PCR，過了2天後，遂自行回到醫院想知道結果，院方人員則向他表示，PCR結果會上傳到雲端，可以用手機查詢，這邊僅負責採檢，因此請他離開，期間也提醒阿男「來醫院口罩要戴好喔」。
豈料阿男聽聞後，仍無法接受，還情緒失控，揮拳攻擊院方人員，一旁民眾見狀，連忙打電話報警求助，警方趕抵後，立刻將其帶回派出所製作筆錄，遭毆打的行政人員也在驗傷後，至派出所提告；另外警方表示，阿姓男子PCR採檢結果呈現陽性確診，後續將依規定通報，另外未戴口罩勸導不聽，警方亦會一併函請衛生局裁罰。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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