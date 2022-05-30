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古曜威被4位火辣女神包圍！左右太香「公司對我真好」

▲古曜威（中）畢業季主打歌MV拍攝，被許瑜、阿樂、倪暄、拐拐包圍。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲古曜威（中）畢業季主打歌MV拍攝，被許瑜、阿樂、倪暄、拐拐包圍。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-05-30 16:29:09

歌手古曜威今（30日）出道滿4週年，他感慨許多畢業生因為疫情，導致可能無法與同學參加畢業典禮，因此推出新歌《這世界的你》，特地邀請4位女神好友拐拐、倪暄、阿樂、許瑜攜手演出MV，他笑說被4位美女包圍很害羞、也有點習慣，感謝公司「對我真的很好，MV都找很棒的女生來拍攝」。

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▲古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
《這世界的你》MV故事闡述4位閨密，在大學期間打拚求學、互相扶持，一起經歷許多難忘的回憶，直至畢業彼此依依不捨，許多人在求學階段，參與不同的社團活動，一同許下各自未來的夢想，朝著夢想前進過程，可能遇到挫折、意見不合、難免發生爭執，但最終成功時的喜悅，無法用言語來形容。

聊到學生時期往事，拐拐因為唸女校，在學校屬於文靜類型，頂多是常遲到，上課不小心睡著。雖然當時她名花有主，但無名小站仍有不少愛慕者留言。古曜威自認是乖乖牌，「沒什麼瘋狂事蹟，我跟同學住宿舍，我是好舍友，負責叫大家起床上課的那位」。

古曜威也暖心錄製影片，獻給所有的畢業生，他說：「畢業是快樂的結束，也是幸福的開始。青春可以畢業，夢想不可以畢業，所以要勇敢一點，去追求自己的夢想！願你們的未來更幸福！畢業快樂！」他不忘為弱勢兒童募集紅心字會向日葵獎助學金活動發聲，期盼社會大眾能夠透過愛心捐款，讓這些小朋友可以持續學習，努力向上，得到鼓勵與肯定、感受到社會的關懷。《這世界的你》MV於6月10日首播。

▲拐拐前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲拐拐前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲阿樂前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲阿樂前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲許瑜前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲許瑜前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲倪暄前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
▲倪暄前往古曜威畢業季主打歌MV拍攝探班。（圖／記者陳明安攝，2022.5.30）
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