兒童染疫併發腦炎比例高　專家以「腸病毒71型」解析原因

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施信如表示，腦炎的死亡機率當高，其實香港在今年疫情爆發後出現兒童因腦炎死亡的案例後就引起學界關注，特別是Omicron BA.2變異株均造成台灣、香港大流行，未來要持續觀察該病毒株是不是有什麼特別的地方，是不是特別的變異導致，也可能是因為與特定人種的免疫調控基因、代謝基因有關，但這都需要長時間的研究論證。
施信如舉例，台灣在1998年爆發的腸病毒71型大流行，也是因為併發腦炎重症，使社會人心惶惶。腸病毒71型是最容易引起重症或死亡的腸病毒，多出現手足口症，併發重症的主要致病機制是侵犯中樞神經系統，尤其腦幹，持續昏睡與嘔吐、肌躍型抽搐等，侵犯腦幹時可能引起急性休克與死亡。
當時，國內有12萬9106位兒童出現手足口症、405例重症、78例死亡，致死率約萬分之6，重症致死率達19.3%。施信如說：「要判斷為何Omicron導致腦炎，要看病毒如何機轉侵入，由於大腦與血液間有血腦屏障系統（BBB），當時認為腸病毒71型可能是透過血液通過血腦屏障造成感染，也可能是透過神經細胞侵入大腦，目前仍未有定論。」
施信如提醒，兒童罹患腦炎的致死率相當高，目前也僅能依靠腦壓監控等支持性療法輔助，不過儘管是腸病毒71型，後來導致罹患腦炎的機率也降低，未來要持續觀察相關病例與兒童醫療支持系統。
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