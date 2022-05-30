端午節來了！花蓮移民署帶新住民親近大自然

新冠肺炎疫情籠罩，暫時未見歇停，為紓緩大家長期宅在室內的「悶」，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站偕同博愛全人發展協會及牛根草社區發展促進會等新住民據點與新光兆豐休閒農場合作，於5月29日辦理「新住民端午遊兆豐！融入台灣好幸福」多元文化活動，帶領新住民家庭提前歡慶端午佳節，走出戶外，親近大自然，暢遊東台灣最大的兆豐農場，體驗原住民文化之搗麻糬、認識園區內可愛的動物，大家一起玩立蛋及划陸上龍舟，大人、小孩玩得不亦樂乎。
活動在咚咚的節奏聲中展開，新住民家庭通力合作玩起「搗麻糬」，費盡一番功夫後，終於搗出香Q又彈的麻糬，再佐以紅豆餡或花生粉，大家吃得津津有味。來自印尼的新二代小嫻笑呵呵的分享：「我在搗麻糬的時候，把它當成發洩情緒，用最大的力氣用力的一直搗，讓糯米很快就變麻糬了！」搗麻糬是原住民重要傳統習俗文化活動，在結婚、成年禮及豐年祭等重要節慶，常見部落族人協力用杵臼搗麻糬共食，具有「同心分享」的意象。新住民無論來自哪裡，大家應不分你我共同和樂生活在這塊土地上。
端午立蛋祈求好運兆是端午節不可少的活動，新光兆豐休閒農場園區內約有100多種鳥類，農場特別取得孔雀、紅面鴨及黃金雞等多種禽鳥的蛋，讓新住民及眷屬體驗另類多元立蛋活動，農場也希望增加大家對物種的認識，從而共同愛護自然環境。越南新住民阿春說：我以為只有端午節中午才有辦法立蛋，沒想到只要保持專注、心平氣和也一樣可以成功！
此外，賽龍舟，是端午節的重要習俗之一，為讓參加活動的新住民家庭也能體驗賽龍舟，主辦單位向大自然取材，利用檳榔葉玩起陸上龍舟賽，小孩坐在檳榔葉上，由大人拖著滑行，大家都使出渾身解數，尖叫聲連連，經過一番決戰終於分出勝負，精彩的活動就在一片歡呼聲中結束了！
服務站主任胡朝仁表示，端午節是東亞文化的傳統重要節日，也是返鄉探親的團聚之日，這兩年疫情打亂了大家與家人相聚的機會，非常感謝新光兆豐休閒農場提供給新住民這麼棒的機會，享受大自然的洗禮，大口「森」呼吸，提前渡過了一個不一樣的端午佳節。花蓮縣服務站也提醒新住民，端午佳節將近，為防範非洲豬瘟等境外重大動物傳染病入侵我國，勿以國際快遞郵包寄送來源不明之動植物產品，以免遭受重罰。