高雄市今新增8319例確診　陳其邁：本周進入高原期

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潘炤穎表示，相較於昨日確診9545例，約下降1200例以上，但目前高雄市疫情仍處於高原期。分析疫情階段分流結果，快篩陽即確診包含診所門診、醫院、社區站部分，共占了93.38%，PCR採檢則占6.62%。
分析確診個案年齡層分布，在30-39、40-49、50-64歲仍處於高確診率，這三年齡層也是在職場、社會、家庭相較重要的對象，目前高雄疫情除了家庭傳染風險，職場、同事間互動，仍是現階段重要的傳播來源。特別提到，高齡和年輕學生族群，在暫停實體課程政策下，5月27日後確診人數和比例有節節下降趨勢。
教育局長謝文斌指出，今天高雄市校園疫情狀況，快篩陽性、確診人數有952位大部分都是居隔期間陰轉陽，風險在可控範圍之內。衛生局簡任技正潘炤穎表示，年輕學生族群在暫停實體課程政策下，5月27日後確診人數和比例有節節下降趨勢。
教育局長日前宣布，高雄高中以下學校、公立幼兒園、補習班、課照中心，暫停實體課程改線上教學，時間延長至6月5日。非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程時間。對此陳其邁表示，是否下周的事情，需要再給市府一點時間評估，還是看疫情狀況，總體校園疫情有降下來，也控制在一定範圍裏面，再觀察2天再做決定。
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