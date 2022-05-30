COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄市今新增8319例確診　陳其邁：本周進入高原期

▲高雄市今天新增8319例確診，市長陳其邁表示，以五日發生率均線圖來看總體疫情，這周會進入高原期，提醒大家還是日常生活要注意防疫措。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增8319例確診，市長陳其邁表示，以五日發生率均線圖來看總體疫情，這周會進入高原期，提醒大家還是日常生活要注意防疫措。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-30 18:32:33

高雄市今(30)日新增8319例確診，衛生局簡任技正潘炤穎分析指出，今天確診數相較於昨天，降約1200例，不過疫情仍處於高原期。市長陳其邁表示，以五日發生率均線圖來看總體疫情，南部三條線都差不多，這周會進入高原期，提醒大家還是日常生活要注意防疫措。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5月30日高市府總體疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲5月30日高市府總體疫情總覽。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，以五日發生率均線圖來看，這段時間北部趨緩，南部還是在週五往上走，六、日趨緩 在台南、台中和高雄都有這個現象拖較久，一直要等確診比例要到15-20%才能讓r平均等於1 均衡狀態，因此，進入高原期還要有一點時間，確診要在8000-10000或多一點，如此會持續大概一周，因此，不要放鬆社交距離口罩防疫做好落實 確保流行部分不要再增高 因為曲想上下雨r有關 所以國外常看到一波一個高原又上來反反覆覆 取於社交距離改變 提醒大家還是日常生活要注意防疫措。

▲以五日發生率均線圖來看總體疫情，南部三條線都差不多，這周會進入高原期。（圖／高市府提供）
▲以五日發生率均線圖來看總體疫情，南部三條線都差不多，這周會進入高原期。（圖／高市府提供）
潘炤穎表示，相較於昨日確診9545例，約下降1200例以上，但目前高雄市疫情仍處於高原期。分析疫情階段分流結果，快篩陽即確診包含診所門診、醫院、社區站部分，共占了93.38%，PCR採檢則占6.62%。

分析確診個案年齡層分布，在30-39、40-49、50-64歲仍處於高確診率，這三年齡層也是在職場、社會、家庭相較重要的對象，目前高雄疫情除了家庭傳染風險，職場、同事間互動，仍是現階段重要的傳播來源。特別提到，高齡和年輕學生族群，在暫停實體課程政策下，5月27日後確診人數和比例有節節下降趨勢。

教育局長謝文斌指出，今天高雄市校園疫情狀況，快篩陽性、確診人數有952位大部分都是居隔期間陰轉陽，風險在可控範圍之內。衛生局簡任技正潘炤穎表示，年輕學生族群在暫停實體課程政策下，5月27日後確診人數和比例有節節下降趨勢。

教育局長日前宣布，高雄高中以下學校、公立幼兒園、補習班、課照中心，暫停實體課程改線上教學，時間延長至6月5日。非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程時間。對此陳其邁表示，是否下周的事情，需要再給市府一點時間評估，還是看疫情狀況，總體校園疫情有降下來，也控制在一定範圍裏面，再觀察2天再做決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高雄兒童疫苗施打「三管齊下」　5歲BNT特別診今20時預約

高雄今新增9546　疫情高原還要1到2周

漢餅新星出爐！舊振南第四屆選拔　展中華漢餅創新美學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀