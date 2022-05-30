端午節連假景點推薦｜中部二日遊 朝聖東南亞最大黃金銀杏林 漫步海天一線潮間帶

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苗栗銅鑼｜哈比丘茶樹森林如果你喜歡自然系拍照打卡，又剛好喜歡小動物，那這個端午連假，你一定要安排來一趟哈比丘茶樹森林！晴天下的哈比秋茶樹森林，是陽光燦爛；但即便是微雨下，也因為迷霧而營造一抹唯美浪漫的氛圍。作為知名的寵物友善景點，這裡還有許多可愛的水豚君等著大家來造訪呢！而最最特別的是，這裡還搭建山中鞦韆、吊床，很適合慵懶一下午哦！
苗栗哈比丘-優惠方案
地址｜台灣苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號(導航出磺坑)
營業時間｜09：30-17：30(周二公休)
電話｜037-971397
門票｜NT$200元，可抵消費，憑票根可兌換精油
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苗栗卓蘭｜花露農場花露農場又被稱為綠草地中的溫暖城堡，除了吸引人的城堡造型外，園區內種植各種花卉，每個季節甚至會展出季節性花展。每當繡球花季來，花露農場就會成為IG打卡寵兒，但這裡可不是單單只有繡球花，所以千萬別擔心來了沒花可以看！園區另外設置精油主題館，有興趣的朋友可別錯過哦！
地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
營業時間｜平日0900-1700、假日0830-1730 (週三休園)
電話｜ +886-4-25893280
門票｜門票一人200元，100元可單一折抵消費
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台中后里｜麗寶Outlet麗寶Outlet Mall 二期在眾人的期待之下，於2020年開幕。以義大利避暑勝地「科莫湖」為街道設計概念，充滿異國風情的外觀，濃厚的歐洲風味，吸引許多打卡族前往朝聖。室內迴廊更是採挑高拱廊設計，不論是晴雨，都能輕鬆逛街！而說到麗寶Outlet Mall二期最有特色的，便是鐘樓造型的星巴克鐘樓主題店，喜歡蒐集星巴克的朋友們，就趁端午連假來吧！
地址｜台中市后里區福容路201號
營業時間｜周一至周四11:00-21:30/周五11:00-22:00/周六10:30-22:00/周日10:30-21:30
電話｜04-3702-2888
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彰化芳苑｜海空步道2021下半年，彰化芳苑出現了一個新興打卡景點，因為唯美的夕陽景致，搭上潮間帶濕地，一夕爆紅，甚至曾經日湧五千人，那就是海空步道。擁有觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台，可近距離欣賞紅樹林景色及豐富的濕地生態。步行至芳苑海堤僅約一小時哦。這邊甚至有海牛採蚵體驗！想徜徉在彰化西濱海岸之美，可別錯過！
地址｜彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段161巷100號
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彰化田尾｜生源仙人掌喜歡多肉植物的朋友們，隆重推薦多肉秘境-彰化生源仙人掌。看那滿滿的仙人掌，除了壯觀，更是療癒心靈，除了小巧可愛的，甚至有像樹一樣大的多肉植物。戶外的環境拍起來像是身處異國的感覺，而室內更是販售各種可愛多肉植物，想買回家的千萬別客氣。如果剛好遇到仙人掌開花，那可幸運了，雍容淡雅的仙人掌花拍起照來可是別有一番風味。
地址｜彰化縣田尾鄉柳鳳村公園路一段269號
營業時間｜9:00am～17：00pm
電話｜04-8232120
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彰化大村｜大路畔柑仔店台中有彩虹巷、雲林有貓咪巷，彰化大村則有傳統復古童趣味的彩繪巷！久居都市，每日穿梭在熙攘人潮、庸碌工作的你，是否偶爾會懷念起小時候的傳統雜貨店、還有美好的時光？彰化大村的大路畔柑仔店將傳統的雜貨店搬上大型彩繪牆，讓旅人得以穿梭在舊時的巷弄裡，回憶兒時的美好時光。除了讓你可以玩拍復古風，這裡真的有古早的柑仔店販售零食，讓你的回憶再現！
地址｜彰化縣大村鄉中山路三段2巷43號
營業時間｜08：30-21：00
電話｜0922-706274
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#戶外自然系
台中后里｜火炎山峽谷秘境有著台版美國大峽谷之稱的火炎山步道，由於曠闊的大峽谷景致，加上獨特的地質樣貌，吸引不少人前往登山。除了步道本身，在台中后里一處堤防後的草原更是可以遠眺壯麗的山景。在夕陽餘暉之下，拍攝起來更有意境呢！
地址｜Google導航24°21’02.5″N 120°43’19.1″E
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台中北屯｜大坑步道如果連假想要在中部走個步道，大坑步道推薦給你！目前大坑風景區有12條登山步道，全長約16.35公里，每條難度不一，從健行級的休閒步道到好漢坡的挑戰級步道，不僅可以鍛練身體，也是出遊踏青的好去處。風景區內擁有30種以上的落葉樹種，季節轉換時整片的金黃落葉美不勝收，豐富的自然生態也讓大坑風景區被稱為台中陽明山或是台中後花園。
地址｜台中市北屯區東山路一段383巷
電話｜04-22289111#58511
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台中和平｜鳶嘴山
彷彿走進了電影《白日夢冒險王》的電影場景裡！站在尖石頂端，放眼望去的是蓊鬱的層層山巒，想要輕鬆體驗居高臨下便能將美色盡收眼底，那你得先經過體力的測驗！沿路幾乎都要攀繩沿著石壁往上，接近垂直的上下山路線，非常挑戰膽量，如果想要在端午連假來點不一樣的挑戰，那位在台中的鳶嘴山會是你最好的選擇喔！
地址｜大雪山林道27K處的鳶嘴山登山口
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南投鹿谷｜大崙山茶園銀杏森林步道位在南投縣鹿谷鄉的「大崙山觀光茶園」擁有一條打卡族最愛的銀杏森林步道。原先主要種植烏龍茶樹，後來為了水土保持，開始栽種銀杏，還成為全東南亞面積最大的銀杏林。在秋天拜訪時，可以近距離的欣賞金黃銀杏之美，而夏季拜訪則可在蓊綠之間享受大自然帶來的舒適。
地址｜南投縣鹿谷鄉羊彎巷800之1號
營業時間｜週一-週五 09:00-15:00/週六日 09:00-17:30(周四公休)
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原文出處 : ReadyGo 端午節連假景點推薦｜中部二日遊 朝聖東南亞最大黃金銀杏林 漫步海天一線潮間帶
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