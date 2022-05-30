百萬基金挺實作！和泰公益夢想家第四屆初賽 10 強出爐
和泰集團於 5 月 29 日在和泰集團舉辦「第四屆和泰公益夢想家 CSR 永續提案實作行動初賽」邀請教育部青年發展署擔任活動指導單位，並與非營利組織（NGO）國際城市浪人育成協會合作。19 組來自全台各地大專院校、高中的隊伍，最後由10組公益企劃脫穎而出，和泰集團後續將提供每隊 20 萬元的實作基金，總金額達 200 萬元，安排 NGO 實地探訪體驗，以及媒合專業業師諮詢輔導，支持青年學子完成公益夢想。
產官學界豐沛能量，培育青年公益人才
和泰集團自 2019 年起舉辦「和泰公益夢想家」，至今已邁入第四屆，以企業攜手青年一起做公益的合作模式，四年來累計報名 700 組，超過 30 組學生團隊取得公益實作基金，藉由具體行動來發揮青年影響力，傳遞改變社會的正能量。第四屆和泰公益夢想家成功號召來自全台 80 所大專院校、高中，逾 100 組學生隊伍報名，並從中篩選出 19 隊，提供一系列線上培力活動資源，幫助學生深入了解社會議題；以及應用創新思維發想公益提案。學生們以「社會關懷」、「移動服務」、「環境保育」三大主題，運用培力活動的觀察體悟，結合自身學系專業，發想出許多令人驚豔的提案。例如：自閉症孩童學習 APP 開發、舉辦營隊及工作坊推動親子世代間的溝通、利用設計思考概念支持偏鄉教師持續進行教育創新，推動多元價值等社會關懷議題；在移動服務方面，有結合和泰集團資源 yoxi、iRent 的高齡長者移動服務計劃；同學們也提出外送塑膠袋循環、共享雨傘等資源永續方案，以解決環境保育問題。
初賽邀請多方專業領域評審，包含教育部青年發展署公共參與組組長張靜瑩、台灣大學社會工作學系教授馮燕、安侯永續發展顧問社會企業服務經理侯家楷、和泰汽車 CSR 委員會委員黃文瑞。評審們讚譽青年主動觀察身邊社會議題，並結合自身能力、所學來發想提案，嘗試改變社會的熱誠與執行力，也紛紛與同學分享永續的專業觀點及後續實作建議，最後以社會影響力、點子創新性及計劃可行性等為考量標準，評選出 10 組隊伍展開實作期。希望結合產官學界的豐沛能量，以及運用和泰集團資源，來為台灣培育下一代的永續創新人才，同時打造更美好的社會。
業師輔導強力支援，支持公益行動永續性
第四屆和泰公益夢想家初賽結束後，將提供入選10隊各20萬元實作基金、媒合相關領域的業師協助輔導、安排NGO探訪，來幫助入選隊伍進行公益實作。和泰集團預計於10月舉辦決賽暨成果展覽，邀請10組實作隊伍展現他們的公益行動成果，並評選出3隊公益實踐獎、頒予5萬元實作基金，以及3隊主題獎3萬元的支持，獲選實踐獎的3組隊伍還有機會於隔年8月前持續獲得10萬的公益續航金註2，和泰公益夢想家總實作基金高達254萬元，支持青年發揮自身影響力、擴大行動規模，持續為台灣創造改變。
與美好台灣同行 和泰集團深耕在地永續和泰集團長年投身企業永續，包括已邁入第 11 年並累積捐贈11萬套的「導護裝備捐贈計畫」、種植近 60 萬棵里程碑的「一車一樹」、保護台灣唯一原生種貓科動物-「石虎」的「原生動物守護計畫」、二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。
了解更多第四屆「和泰公益夢想家」：https://ourl.tw/DrivetheFutureNR初賽 TOP10 入選名單(順序不代表排名) ：