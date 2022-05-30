校務會議擬增學生代表　學者：應給予足夠訓練與機會

立法院教委會日前通過《大學法》修正草案，擬將校務會議中學生代表人數從現行1/10提高到1/5，引發大學端反彈，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這個會期院會來不及處理，下個會期一定處理。台師大教育系教授王麗雲今（30）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，讓學生參加校務會議是好事，但不管教師或學生都應該「被教育」，給予足夠訓練、能力與機會參與校務會議。
王麗雲指出，目前大學端爭議在於學生代表的比例要多高才適合，因為教師比例都沒這麼高，像台師大一個系大概1至3位教師代表（看系的規模大小），學生比例提高會涉及到決策、投票有誰來主導的問題，且學生容易團結，但各系所意見常常不一致，這部分對會議結果影響大；再來是學生代表性不足的爭議，包括學生代表投票率低，選出來的學生代表雖具合法性，卻不具正當性，再加上若學校訊息不夠公開，許多學生不知道有權利及參與機會，很容易就錯過一年一度的選舉，然後就畢業了。
她認為，讓學生參加校務會議是好事，但不管教師或學生都要「被教育」，給予足夠訓練、能力與機會參與，若學校覺得校務會議重要、學生參與其中除具有表達權利外，還有教育功能，就得先提升學生投票率，讓更多學生有機會參與公共事務，但目前情況是學生很忙，要打工、做報告等，是否真的有時間、願意了解校務？
她說，校務會議中學生代表占比是可以討論的，但前置作業得配合，應先釐清校務會議定位、學代產生方式等，畢竟連教師都不見得了解校務會議規則、精神、或具相當參與度，何況是學生，學生在投票率、校務的關心度較低，應想辦法提高、培養能力，呼籲大學學務處支持學生領導、公民參與能力的培養，以提升學生參與校務會議的能力，讓學生代表經過訓練後，了解如何蒐集各式意見，在校務會議上如實反映學生意見。