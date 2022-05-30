美友台議員一年內二度訪台　共機30架次擾台嗆聲

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）於5月30日至6月1日率團訪台。此為達克沃絲參議員繼於去（110）年6月與聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）等3人搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問台灣。在美國友台參議員訪台的同時，共軍派出30架次共機擾台。
根據國防部即時軍事痛動態專區指出，今（30）日進入我西南防空識別區共機包括空警500預警機2架次、運8電偵機4架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、殲16戰機6架次、殲11機8架次、殲10戰機4架次、蘇愷35（Su-35）戰機2架次、蘇愷30（Su-30）戰機2架次。空軍應處作為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
外交部指出，達克沃絲對台灣高度友好，去年6月國內新冠肺炎疫情升溫且急缺疫苗時，達克沃絲專程訪台並代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，以協助對抗疫情。達克沃絲身為「參院台灣連線」成員，多次在聯邦參議院推動或連署友我議案，例如在本月26日提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。
美國會議員訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。
美國在台協會（AIT）表示，達克沃絲此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環。達克沃斯參議員將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。