飲食、體重及藥物三方介入早期糖尿病　有望擺脫長期用藥

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「三多一少」 醫籲民眾注意糖尿病早期警訊
要如何早期發現糖尿病？莊武龍醫師提醒民眾注意「三多一少」，當意識到自己開始吃多、喝多、尿多但卻不明原因的體重下降時，即須提高警覺；另外，肥胖、有糖尿病家族史或曾出現妊娠型糖尿病，都是相對高風險的族群，可定時安排抽血，檢查血糖值，以利及早診斷。
其實，早期糖尿病可能透露的警訊遍佈全身，包含常出現在脖子及腋下的「黑色棘皮症」；傷口不易癒合；或因尿液中有糖，造成泌尿道反覆發炎等。莊武龍醫師表示，隨著衛教知識的推廣與觀念建立，現代人對於糖尿病的警覺心相較過去已有明顯提高，拖到症狀嚴重才來就醫的人已是少數，此時，只要調整好生活型態，透過積極飲食、體重管理或是藥物治療，找回穩定血糖並非不可能。
飲食「吃硬不吃軟」 糖尿病患者需改變生活型態
在所有生活型態的調整中，「飲食改變」是最快能將血糖控制下來的方式，然而，莊武龍醫師坦言，有些患者自覺有在控制飲食，直到回診時經醫師一問之下，才發現「方式不對」。以早餐為例，有些患者會說自己吃粥、喝豆漿，吃得很「清淡」，事實上，對糖尿病患者來說，型態上較硬的食物相較軟的更為適合，也就是說，吃米飯好過於吃粥。而含糖飲料中的液態糖，攝取後也更容易使患者血糖飆升，如真的想喝飲料，建議仍以「無糖」為主。
另外，「控制體重」也是糖尿病患者日常照護相當重要的一環。莊武龍醫師說，糖尿病患者運動上並無太大限制，但第一型糖尿病或容易低血糖的患者，要注意防運動後的低血糖；另外高血壓若尚未妥善控制，不建議做過度的重量訓練。
及時使用胰島素 減緩高血糖造成之傷害
日常照護做好後，也絕對不能忽略「藥物治療」的重要性。莊武龍醫師說明，糖尿病藥物目前以改善胰島素阻抗、補充胰島素及延緩葡萄糖的轉換吸收這三類為主，然而，胰島素可說是其中雖有效但最被「汙名化」的藥物。
在胰島素使用上，患者最常見的疑慮包含恐懼打針；或是因過去傳統治療常拖到需洗腎才開始打胰島素，讓患者誤將「使用胰島素」與「病情嚴重」劃上等號，擔心一打就是一輩子，事實上，及時使用胰島素，可有效避免人體因血糖過高引發的其他傷害。莊武龍醫師提到，當體內血糖太高時，人體代謝機能會受影響，且會使白血球活動力降低，導致身體處於免疫力低下的狀態。除此之外，也可能併發眼睛視網膜、腎臟及神經等多處病變。
施打胰島素≠會變胖 主因還是「飲食控制不當」
對於有些年輕患者來說，「施打胰島素會造成體重上升」，也可能成為影響胰島素使用意願的原因之一。莊武龍醫師解釋，正常狀態下胰島素的使用僅會帶來輕微體重改變，並不會持續上升，會發胖多半還是飲食控制不當導致。而如患者相當在意，也可選用較新的胰島素，及搭配24小時連續監測的血糖機，在血糖數值上升時精準使用胰島素，有助於降低胰島素的總用量，減緩體重上升的幅度。
早期還能自我修復 擺脫長期用藥並非不可能
莊武龍醫師提醒，「人體就像植栽」，有自我修復的能力，在出現些微枯萎的狀態下澆水，仍有機會能救回，但等到完全枯萎就可能來不及了。因此，患者如能於早期介入，在負責分泌胰島素的胰臟細胞還有功能時，即從日常照護及藥物治療上著手，穩定控制病情，擺脫長期用藥並非不可能。
MAT-TW-2200270-1.0.05/2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53886
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