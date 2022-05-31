房市急凍？5月全台買氣打回去年三級警戒 這2都雙殺最慘
國內房市景氣走到盡頭？受到政府一連串打房措施影響，5月份房地產買氣明顯出現遲滯狀態。住商機構企畫研究室統計旗下加盟店5月成交業績，全台與4月相比減少13.6%，比去年同期在三級警戒狀態下僅小增1.6%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，隨著政府一系列打房，加上預期6月份還會升息，民眾觀望心態更加濃厚，本月銷售狀況僅比去年5月三級管制時多了1.6%，連續2個月下滑，顯見市場交易已經走冷。
根據住商機構統計，綜觀旗下六都加盟店表現，高雄及桃園相較於4月及去年5月同期呈現「雙殺」狀態，桃園較上月減少19.9%，年減8.6%；高雄較上月減少11.2%，年減12.8%。另外，台北市月減11.0%，年增7.5%；新北較上月減少24.3%，年增9.5%，台中較上月減少16.4%，年增0.6%；台南較上月減少4.1%，年增15.5%。
徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟賣方加價速度過快，將使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，買方不願意買單，造成交易表現趨緩。再加上央行第五波打房箭在弦上，內政部平均地權修正案9月就要送審，對中南部預售市場產生相當影響。例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，但大多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。