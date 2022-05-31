靠基因檢測找到轉移乳癌綠洲！ 醫籲：不放棄治療！

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乳癌發生人數持續為女性癌症第一名，國內一年新增接近1萬4千例，且每年發生人口也持續增加，雖然大力推廣乳癌篩檢讓早期乳癌的發現比例有所上升，但仍有3至4成乳癌患者確診已是轉移第四期。基隆長庚醫院血液腫瘤科張悅詩醫師指出，所謂轉移性乳癌是指癌症離開原發部位，以目前乳癌亞型當中又以HER-2及三陰性乳癌發生轉移機率最高，雖然目前針對轉移型HER-2患者，透過健保給付第一線CDK4/6抑制劑可有效對抗腫瘤，但三陰性乳癌患者則沒那麼幸運。
基因檢測揪出「PIK3CA」基因突變 對症下藥改善生活品質
張悅詩醫師進一步指出，面對較難對付的三陰性乳癌，或是有家族癌症病史的患者，都會建議患者進行全基因檢測，確認自己屬於何種基因變異型態，其中，HR受體為陽性，HER2受體是陰性的病患約佔乳癌病患的6、7成，但這群病患中，約4成的腫瘤細胞帶有一種名為 「PIK3CA」的基因突變。一旦晚期轉移性病患帶有「PIK3CA」基因突變，單純使用化療、荷爾蒙治療等傳統藥物時，效果可能不如預期。目前，這類病患已有標靶藥物PI3K抑制劑等新藥可供選擇，可增加疾病無惡化存活期，且患者的生活品質也會改善許多。
醫病溝通 跨科別合作對抗乳癌
「面對乳癌轉移，不輕言放棄」，張悅詩醫師呼籲，臨床上遇過許多患者因為害怕治療而不敢就醫，但當前治療非常進步，醫師會跟患者討論最好的治療計畫，針對不同的病況進行個人化治療，且當前乳癌治療已進入跨團隊的合作，能有效提供患者最精準的治療，如想了解更多關於轉移性乳癌資訊，可觀看如下衛教影片https://youtu.be/S587Yh74nGU
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53900
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