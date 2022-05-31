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靠基因檢測找到轉移乳癌綠洲！ 醫籲：不放棄治療！

靠基因檢測找到轉移乳癌綠洲！ 醫籲：不放棄治療！
靠基因檢測找到轉移乳癌綠洲！ 醫籲：不放棄治療！

健康醫療網

2022-05-31 10:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】乳癌病友無論是剛發現病灶或復發、已癌轉移而需要接受治療，千萬不能拖延，一名50歲的女性，因乳房有腫塊就醫，檢查後發現是第二期三陰性乳癌，隨即接受化學治療，三個月後病況穩定，生活也逐漸恢復正常，然而卻不敵癌細胞，在短短的三個月內腫瘤就復發轉移，經醫師建議，透過基因檢測確認屬於PIC3CA基因型態，透過精準藥物治療，目前仍可繼續享受美好人生。

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乳癌轉移要注意！ 這幾種亞型比例最高

乳癌發生人數持續為女性癌症第一名，國內一年新增接近1萬4千例，且每年發生人口也持續增加，雖然大力推廣乳癌篩檢讓早期乳癌的發現比例有所上升，但仍有3至4成乳癌患者確診已是轉移第四期。基隆長庚醫院血液腫瘤科張悅詩醫師指出，所謂轉移性乳癌是指癌症離開原發部位，以目前乳癌亞型當中又以HER-2及三陰性乳癌發生轉移機率最高，雖然目前針對轉移型HER-2患者，透過健保給付第一線CDK4/6抑制劑可有效對抗腫瘤，但三陰性乳癌患者則沒那麼幸運。

基因檢測揪出「PIK3CA」基因突變　對症下藥改善生活品質

張悅詩醫師進一步指出，面對較難對付的三陰性乳癌，或是有家族癌症病史的患者，都會建議患者進行全基因檢測，確認自己屬於何種基因變異型態，其中，HR受體為陽性，HER2受體是陰性的病患約佔乳癌病患的6、7成，但這群病患中，約4成的腫瘤細胞帶有一種名為 「PIK3CA」的基因突變。一旦晚期轉移性病患帶有「PIK3CA」基因突變，單純使用化療、荷爾蒙治療等傳統藥物時，效果可能不如預期。目前，這類病患已有標靶藥物PI3K抑制劑等新藥可供選擇，可增加疾病無惡化存活期，且患者的生活品質也會改善許多。

醫病溝通　跨科別合作對抗乳癌

「面對乳癌轉移，不輕言放棄」，張悅詩醫師呼籲，臨床上遇過許多患者因為害怕治療而不敢就醫，但當前治療非常進步，醫師會跟患者討論最好的治療計畫，針對不同的病況進行個人化治療，且當前乳癌治療已進入跨團隊的合作，能有效提供患者最精準的治療，如想了解更多關於轉移性乳癌資訊，可觀看如下衛教影片https://youtu.be/S587Yh74nGU



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53900

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