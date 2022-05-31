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關懷毛小孩 「浪愛齊步走」創新創業競賽助學生圓夢

▲關懷毛小孩，「浪愛齊步走」創新創業競賽頒獎，靜宜大學「毛利小五郎」隊獲創新產品組金獎。（圖／台中工策會提供）
▲關懷毛小孩，「浪愛齊步走」創新創業競賽頒獎，靜宜大學「毛利小五郎」隊獲創新產品組金獎。（圖／台中工策會提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-31 10:12:17

一直被當垃圾拋棄不要的狗毛，竟然也能廢物再利用製成狗毛氈！寵物經濟當道，為幫助產業與浪浪發展福祉，「浪愛齊步走」成為今年台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫的創業競賽主題，靜宜大學「毛利小五郎」隊運用燧道結合吸毛功能，將狗身上脫落的毛收集再利用，創意及可行性贏得評審青睞，勇奪創新產品組金獎。

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這場競賽共吸引來自全台14所學校、139個隊伍報名初賽，受到疫情影響，學生參賽團隊是以線上方式競逐，並由來自13家企業、14所大學專家組成的評審選出27隊進入決賽，優勝隊今天頒獎。工商投資策進會總幹事黃于珊表示，今年「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」從去年的8所學校擴大至12校，且增加「創業巴士」等亮點，期望能幫助青年學子透過創意、創新到創業，創造新興產業的可能性。

▲工策會總幹事黃于珊貼上拼圖，象徵啟動創業育苗資源共享平台輔導計畫。（圖／台中工策會提供）
▲工策會總幹事黃于珊貼上拼圖，象徵啟動創業育苗資源共享平台輔導計畫。（圖／台中工策會提供）

勞工局就業安全科長劉彩虹也表示，為提升學生們的參與度，特別提供10萬元獎金，另有多家企業、組織分別贊助禮券、獎品，協助青年初創團隊進一步檢驗商業模式，讓學生們可少走創業冤枉路。

黃于珊強調，此計畫整合中部大專院校的創育量能，打造青秀台中政策「前培育」的拼圖，並舉辦「台中創育嘉年華」，創下2萬2132人次投票支持的紀錄。中興大學主任祕書林金賢則說，透過「浪愛齊步走」創業競賽關懷流浪動物，並提升寵物經濟產業，希望整合創新思考與關懷毛孩的精神，創造產業新契機。

創業競賽進入決賽的27支團隊，經過產官學界代表針對創新性、可行性 、社會責任、簡報表現等方面進行評分後，靜宜大學「毛利小五郎隊」勝出獲得創新產品組金獎，評審團認為此組構思深入，產品的目標客群明確，且使用流程的規劃十分完整，將使用者拋棄不要的狗毛再製成狗毛氈，充分實踐社會責任的精神。

另獲得創新服務流程組金獎的建國科大「浪留憐隊」，結合流浪狗與牧場，發展出可體驗DIY狗狗玩具的寵物與親子同樂場所。評審團表示，該隊針對環境及流浪動物被棄養等問題提出了創新解決方式，具有同樂性同時也能夠帶動周邊經濟，增加領養率。

中興大學「派特樂基隊」獲創業組金獎。該隊透過基因檢測技術，分析毛小孩可能罹患的潛在遺傳疾病，並透過檢測報告，引導飼主調整飼養模式。因與中興大學的基因檢測技術合作，能有效控制初期成本，在財務運用上面可行性高，其基因檢測技術比起其他競爭者更加快速、便利。

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