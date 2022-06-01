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梅雨季來襲！當心毛孩3大隱憂上門　獸醫：首重腸胃保健

▲你知道嗎？家中毛孩會因為氣候影響健康。（圖／品牌提供）
▲你知道嗎？家中毛孩會因為氣候影響健康。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-01 15:00:00

近日總是陰雨綿綿，溼氣重又悶熱，讓人覺得渾身不舒服，但你知道嗎？家中毛孩也會因為氣候影響健康。根據美國研究，成犬最適的環境溫度介於10－29.5度C、濕度30－70%，但依據中央氣象局資料顯示，台灣以台北、台中、高雄為例，一年卻有40%以上高溫超過30度，相對溼度更是>73%，溼答答的梅雨季節更是可觀，因此梅雨季來臨時，飼主更是不可忽略種種環境因素。

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▲濕熱氣候易促進細菌生長！毛孩東舔西舔更要注意腸道保養。（圖／品牌提供）
▲濕熱氣候易促進細菌生長！毛孩東舔西舔更要注意腸道保養。（圖／品牌提供）
毛孩對世界總是充滿好奇，經常這邊舔舔、那邊聞聞，但遇到雨下不停，細菌容易生長的濕熱環境，卻也使得環境細菌持續被吃下肚，還好毛孩的腸道有保護功能，不會立即受到細菌的攻擊而有明顯的徵狀產生，但日積月累下來，腸道的壞菌越來越多，也讓好菌失去生長空間，漸漸的就可能會影響腸道機能、或降低腸道吸收營養的效率，當我們看到毛孩有便便形狀不漂亮時，可能就是腸道功能已經受到影響了，因此為了毛孩的健康，長期的腸胃保健必不可少。

▲天天下雨癢癢抓不停 毛孩悶悶不樂好困擾！（圖／品牌提供）
▲天天下雨癢癢抓不停 毛孩悶悶不樂好困擾！（圖／品牌提供）
梅雨季節來臨，降雨增多濕氣侵蝕，毛爸媽們若沒控制居家濕度，毛孩恐容易抓不停，因此獸醫建議，飼主除了減少環境刺激物外，幫毛孩補充均衡的營養不可少，像是優質蛋白質、益生菌與Omega-3不飽和脂肪酸也可多補充，改善皮膚狀況。另外，因連續降雨，毛孩散步時間縮短，沒有寬敞活動空間的情況下，牠門情緒低落、亂叫、經常舔咬身體等異常行為容易找上身，壓力引起的情緒反應也需要飼主多留意。

▲寶多福專為台灣氣候與飼養環境設計，為台灣寵物腸胃保健首選品牌。（圖／品牌提供）
▲寶多福專為台灣氣候與飼養環境設計，為台灣寵物腸胃保健首選品牌。（圖／品牌提供）
獸醫建議，守護毛孩第一道關卡「腸道健康必須先顧好」，把腸道顧好，飼主精心幫寶貝補充的營養素、保健品才不會流失浪費掉。已有30多年歷史的寶多福團隊，致力專研台灣濕熱氣候對飼養環境的影響，旗下「納豆益生菌配方」，有助飼主為毛孩天天補充好菌、趕走腸道壞菌，共同守護毛孩腸道健康。

第二道關卡「維持皮膚層良好狀態，抵禦濕熱環境刺激」，除了腸胃的必要保養外，該品牌也針對濕熱環境容易造成的皮毛問題，升級推出健康機能系列產品，為貓狗開發添加「黃金比例Omega脂肪酸」皮毛保健配方，幫助毛孩築起皮膚層的防火牆，抵禦環境刺激，維持皮毛亮麗健康。

第三道關卡「毛孩情緒問題，也能從日常飲食開始調養」，針對毛孩壓力反應之情況，該品牌推出無憂好心情配方，特選美國GRAS認定可安全食用之乳酸菌發酵GABA，以及天然來源色胺酸，幫助毛孩促進大腦中樞釋放快樂賀爾蒙-血清素、多巴胺，舒緩焦慮，讓容易敏感、情緒緊張的毛孩穩定情緒。

寶多福健康機能系列，全齡犬「皮毛保健配方」6/1起全台7-11搶先上市，提供給毛孩家長便利購買又能守護毛孩健康的好飼料選擇！

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