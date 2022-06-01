梅雨季來襲！當心毛孩3大隱憂上門　獸醫：首重腸胃保健

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梅雨季節來臨，降雨增多濕氣侵蝕，毛爸媽們若沒控制居家濕度，毛孩恐容易抓不停，因此獸醫建議，飼主除了減少環境刺激物外，幫毛孩補充均衡的營養不可少，像是優質蛋白質、益生菌與Omega-3不飽和脂肪酸也可多補充，改善皮膚狀況。另外，因連續降雨，毛孩散步時間縮短，沒有寬敞活動空間的情況下，牠門情緒低落、亂叫、經常舔咬身體等異常行為容易找上身，壓力引起的情緒反應也需要飼主多留意。
獸醫建議，守護毛孩第一道關卡「腸道健康必須先顧好」，把腸道顧好，飼主精心幫寶貝補充的營養素、保健品才不會流失浪費掉。已有30多年歷史的寶多福團隊，致力專研台灣濕熱氣候對飼養環境的影響，旗下「納豆益生菌配方」，有助飼主為毛孩天天補充好菌、趕走腸道壞菌，共同守護毛孩腸道健康。
第二道關卡「維持皮膚層良好狀態，抵禦濕熱環境刺激」，除了腸胃的必要保養外，該品牌也針對濕熱環境容易造成的皮毛問題，升級推出健康機能系列產品，為貓狗開發添加「黃金比例Omega脂肪酸」皮毛保健配方，幫助毛孩築起皮膚層的防火牆，抵禦環境刺激，維持皮毛亮麗健康。
第三道關卡「毛孩情緒問題，也能從日常飲食開始調養」，針對毛孩壓力反應之情況，該品牌推出無憂好心情配方，特選美國GRAS認定可安全食用之乳酸菌發酵GABA，以及天然來源色胺酸，幫助毛孩促進大腦中樞釋放快樂賀爾蒙-血清素、多巴胺，舒緩焦慮，讓容易敏感、情緒緊張的毛孩穩定情緒。
寶多福健康機能系列，全齡犬「皮毛保健配方」6/1起全台7-11搶先上市，提供給毛孩家長便利購買又能守護毛孩健康的好飼料選擇！