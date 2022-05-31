雲門《十三聲》首度挺進4城巡演　端午假期南台灣啟程

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雲門舞集指出，《十三聲》這齣最具「台味」的舞蹈作品，是鄭宗龍汲取艋舺記憶，刻畫街頭人生百態，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景。其生猛張狂的肢體語言、斑斕多彩的設計，和獨特的台灣美學自2016年首演以來引發國內外迴響，足跡踏遍台灣、歐洲、中國演出近70場。台灣觀眾認為《十三聲》串連起與社會失聯的文化；法國觀眾則動容《十三聲》讓她瞬間回到20年前造訪台灣的美好經驗。
《十三聲》 由舞者描繪出夜市、廟會、街頭上人們各形各色的情緒和肢體，編創團隊重磅集結跨界音樂人林強，將艋舺廣州街與那卡西的喧鬧、青山祭北管和恆春滿州傳統歌謠等台灣獨有的聲音帶進舞作。整體視覺邀請入選國際平面藝術聯盟（AGI）與金蝶獎金獎得主的美術設計何佳興，獲世界劇場設計大獎的影像設計王奕盛，與知名服裝設計林秉豪，共同將萬華夜市、陣頭和野台戲五光十色的霓虹七彩捕捉為服裝和舞台投影，運用彩色筆觸、螢光色系與錦鯉意象，建構出舞台上魔幻寫實的台灣街景。
林強為《十三聲》創作音樂，特別造訪恆春古謠的發源地屏東滿洲，隨著《十三聲》踏上國際舞台，滿州民謠響遍了巴黎、倫敦與世界各地。鄭宗龍說，「這個舞演了很多次，可是那個感動不如你就坐在阿嬤旁邊，親耳聽到那歌唱，我會覺得走了那麼大一趟，滿洲終於願意見我了。」
《十三聲》台灣巡演將在6月3日至6月4日於屏東藝術館、6月11日至6月12日於苗栗縣苗北藝文中心演藝廳、6月18日至6月19日於彰化縣員林演藝廳表演廳、6月25於雲林縣政府文化觀光處表演廳演出。