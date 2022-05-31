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今天午後雷雨會很大！氣象局提前示警：大台北恐有豪雨

▲氣象局簡任技正伍婉華提醒，今天午後熱對流發展旺盛，加上鋒面帶來不穩定性，大台北地區及北部山區可能有局部豪雨，請民眾午後外出記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局簡任技正伍婉華提醒，今天午後熱對流發展旺盛，加上鋒面帶來不穩定性，大台北地區及北部山區可能有局部豪雨，請民眾午後外出記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-31 10:44:332022-05-31 10:45:10

今（31）日受到鋒面接近影響，是這個禮拜天氣最不穩定的一天，清晨開始桃園以北地區已經陸續出現降雨，但中央氣象局特別示警，今日午後受到熱對流發展相當旺盛，大台北地區、宜蘭及各山區要留意可能有局部大雨發生機率，尤其特別提醒大台北地區、北部及東北部山區可能出現局部豪雨（24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上），瞬間強降雨可能伴隨雷擊、強陣風出現，提醒民眾午後外出務必要記得攜帶雨具備用，並留意豪雨或大雨危害。

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氣象局簡任技正伍婉華指出，預估今日午後的大雷雨入夜後就會逐漸趨緩，隨著鋒面逐漸北移，明日起到週五（6/1~6/3）端午節當天台灣附近轉為西南風影響的環境，夜間及清晨中南部地區容易有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，大多可看見陽光露臉，不過午後熱力作用影響下，北部山區、大台北及東半部地區容易有局部短暫雷陣雨，但大雷雨範圍及雨勢狀況就要看當天水氣狀況而定，氣象局會密切留意。

伍婉華說，本週末端午節連假後兩天（6/4~6/5）水氣稍微偏多，迎風面的中南部地區降雨情況會轉趨明顯，整天都有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍維持午後有局部短暫雷陣雨的天氣。而下週一（6/6）將有另一道鋒面南下接近，屆時天氣又將轉趨不穩定，目前影響狀況還有待觀察，氣象局正密切留意中。

氣象局預估，未來幾天各地氣溫偏高，北部地區高溫約攝氏29到31度，中南部地區高溫約攝氏34到35度，花東地區高溫約攝氏30到34度，不下雨的時候感受上會比較悶熱一些。

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