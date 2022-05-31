明起限5天！中正紀念堂開打兒童BNT 全採網路預約
本土新冠肺炎疫情進入穩定高原期，引發疫苗搶打潮，台北榮總今（31）日表示，將自6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，需至北榮網站預約，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號。
近來本土疫情穩定在高原期，目前國內已有25例兒童重症個案，引發兒童疫苗搶打潮，北榮今透過新聞稿宣布，為使5歲至11歲兒童及早獲得保護力，預防感染新冠肺炎，北榮配合中央流行疫情指揮中心政策，明起至6月5日，將於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種服務。
北榮提醒，接種時間是8時30分至17時，須於16時30分前完成報到，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，民眾需至北榮網站預約並需由家長或監護人或關係人陪同，並提供家長簽署同意書，經醫師評估後接種。
要特別注意的是，北榮也提到，如果曾經染疫，須於確診康復3個月後才能接種疫苗，居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，不可前往。
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