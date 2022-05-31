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明起限5天！中正紀念堂開打兒童BNT　全採網路預約

▲台北榮總今（31）日表示，將自6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站。（圖／教育局提供）
▲台北榮總今（31）日表示，將自6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站。（圖／教育局提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-31 10:44:59

本土新冠肺炎疫情進入穩定高原期，引發疫苗搶打潮，台北榮總今（31）日表示，將自6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，需至北榮網站預約，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號。

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近來本土疫情穩定在高原期，目前國內已有25例兒童重症個案，引發兒童疫苗搶打潮，北榮今透過新聞稿宣布，為使5歲至11歲兒童及早獲得保護力，預防感染新冠肺炎，北榮配合中央流行疫情指揮中心政策，明起至6月5日，將於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種服務。

北榮提醒，接種時間是8時30分至17時，須於16時30分前完成報到，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，民眾需至北榮網站預約並需由家長或監護人或關係人陪同，並提供家長簽署同意書，經醫師評估後接種。

要特別注意的是，北榮也提到，如果曾經染疫，須於確診康復3個月後才能接種疫苗，居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，不可前往。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
▲（圖／北榮提供）
▲台北榮總將自6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站。（圖／北榮提供）


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