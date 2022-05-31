雷射生髮帽有用？ 頭皮毛囊甦醒的關鍵是這個

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全雷射生髮帽到底有沒有效果？作用機轉為何？畢竟此治療尚未在台灣普及，所以一直都是落髮髮友所討論的焦點。劉昌杰醫師同時也是台灣醫用雷射光電醫學會會員，他表示全雷射生髮帽是採用低能量雷射(Low-Level Laser Therapy; LLLT)的技術，已被國內外臨床研究證實，對於延緩落髮與促進頭髮健康生長是有效的，也能依醫師指示與其他治療合併使用。其實LLLT治療是非侵入且無明顯副作用，在醫療領域上已使用半個多世紀，除了在物理及復健療程被廣泛使用外，也擴大到包括中風、心肌梗塞及腦部疾病和頭部外傷(TBI)等甚至連動不同的醫療領域的應用。
雷射生髮帽讓養分傳遞到髮根 毛囊還在都還有機會
劉昌杰醫師說隨科技進步雷射的應用趨於廣泛，依患者狀況可搭配低能量雷射醫材作為輔助，而他使用的韓國雷射生髮帽，其機轉以波長650nm的低能量雷射光照射頭皮毛囊，能刺激頭皮血液循環，讓養分和氧氣充分的傳遞到髮根，藉以加速毛髮新陳代謝，誘導毛囊的增生和分化並刺激讓髮量逐漸豐盈。全雷射生髮帽除了適用於雄性禿為第2~6期男性與1~2期的女性患者外，對於植髮手術後幫助傷口復原與毛髮再生與保養也能做適應症外使用，此外對於其他的落髮症狀的患者也不必過於擔心，只要毛囊還存在，經醫師評估戴雷射生髮帽幾乎都有讓毛髮再生的機會。
非紅光皆有生髮效果 全雷射650nm單一波長才是關鍵
市面上所有紅色的雷射光或發光二極體(LED)並非都具生髮效果的，因此民眾千萬不要隨意嘗試避免造成皮膚或毛囊傷害。雖市面上有多款雷射生髮帽可以選擇，劉昌杰醫師建議在選擇上應以全雷射且單一波長為主要考量，原因是單一波長雷射相較於發光二極體(LED)具有能量集中性，傳導過程中能量不易散失，精準針對細小的毛囊進行刺激活化，是目前國際醫學界認可650nm效果是較理想的單一波長，且深度既能刺激毛囊產生特定治療效果，同時也不會對人體細胞造成侵入性傷害。
最後仍提醒當發現有持續異常落髮現象，就應及早諮詢專業醫師，了解自己的落髮原因才能對症下藥。
醫師介紹
劉昌杰醫師
現任
雅丰時尚診所 整型外科主治醫師
雅丰天翔診所 整形外科主治醫師
天主教輔仁大學附設醫院整形外科專科醫師
經歷
天主教輔仁大學附設醫院整形外科主任
天主教輔仁大學附設醫院聖路加美容醫學中心主任
國立台灣大學附設醫院外科部住院醫師
國立台灣大學附設醫院整形外科住院醫師/總醫師
國立台灣大學附設醫院雲林分院整形外科主治醫師
國立台灣大學醫學院兼任講師
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53970
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