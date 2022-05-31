六都家長注意！6/1起「這些地點」加開大型兒童接種站

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指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長（監護人或關係人）陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。
醫療應變組副組長王必勝進一步說明，中央設置六都兒童疫苗大型接種站，提供舒適便利接種場所，疫苗則會額外從中央撥補。考量近日天氣炎熱，初步規劃接種場地在室內，六都地點分布在，台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館及高雄展覽館。
此外，王必勝表示，六都兒童疫苗大型接種站會與公立醫院偕同作業，台北由台北榮總主責、新北由部立台北醫院、桃園由台北榮總桃園分院、台中榮總、台南由部立台南醫院，高雄還在協調中。如果其他縣市有需要，也可以跟中央反應討論。
王必勝強調，家長們可以依照原先縣市府安排計畫施打，也可以利用6月1日設置的六都大型接種站。
第二批33.12萬兒童BNT疫苗今早抵台
指揮官陳時中表示，今（2022）年第二批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗33.12萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日，目前共有110.88萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑及本批33.12萬劑。
此外，陳時中透露，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53972
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