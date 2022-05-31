美參議員達克沃絲再訪台　蔡英文盼嶄新做為深化雙邊經貿

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蔡英文說，台灣和美國彼此是在印太區域重要的夥伴，除了共同對抗疫情，也一起捍衛民主自由，今年初以來，俄羅斯入侵烏克蘭，台美都對烏克蘭實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。
蔡英文強調，就在上周，美國總統拜登和日本首相岸田文雄發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，美國國務卿布林肯也再次強調，維護台海和平穩定是全球安全繁榮至關重要的工作，「我要謝謝美國政府和國會對台海和平穩定的重視，也要謝謝達克沃絲多年來關注台灣安全議題」。
蔡英文說，去年7月達克沃絲提出的《台灣夥伴法》獲得跨黨派支持，美國防部也研議國民兵跟台灣交流，最近達克沃絲也進一步提出法案，支持美軍印太布局要優先台灣的安全情境，「期待台美在區域安全合作上，可以更深化緊密，面對後疫情時代，台美也已經針對實質經貿合作議題進行盤點」。
蔡英文說，對於美國所倡議的印太經濟架構，台灣會持續向美方表達參與意願，也期待短期內將以嶄新做為，一起規劃具體途徑，共同深化台美雙邊經貿夥伴關係。「藉此機會，我要再次感謝美國在世界衛生大會為台灣發聲，貴賓這次的來訪，再次展現台美間堅若磐石的情誼」。
最後，蔡英文也推薦達克沃絲的中文版回憶錄。她說，發行以來在台灣獲得很好的評價，從書中可以看到出身軍旅的達克沃絲在國防軍事上的專業、克服萬難的堅毅精神，還有對公益價值的精神，希望台灣人可以藉由此書認識美國好朋友，也從中受到鼓舞。