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汪小菲「被嫌棄的一生」登熱搜　星女郎賞巴掌最轟動

▲汪小菲「被嫌棄的一生」登熱搜。（圖／翻攝YouTube）
▲汪小菲「被嫌棄的一生」登熱搜。（圖／翻攝YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-31 12:49:59

汪小菲昨（30日）爆料前妻大S長期服用違禁藥物，每個月向他索取100萬買藥費，慘遭大陸網友唾罵，關鍵字「被嫌棄的汪小菲的一生」登上微博第一熱搜，網友整理出汪小菲惹禍的3個事蹟，其中以前女友張雨綺打他巴掌的流言最為轟動。

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▲張雨綺小露深溝美胸。（圖／張雨綺微博）
▲張雨綺被爆打過汪小菲。（圖／張雨綺微博）
汪小菲和前女友張雨綺都是個性火爆的人，在兩人交往不到1年的時間裡，自稱張雨綺助理的網友爆料，她和汪小菲吵架的時候，曾在家裡對抽耳光，汪小菲事後用「痛苦並快樂著」形容這段充滿激情的戀愛，不過分手後他很快閃婚，和大S只認識49天就定終身。

除了張雨綺傳出對汪小菲動手，張蘭也爆料過汪小菲有天夜裡，被陳建州（黑人）按在地上掐著脖子暴打，張蘭指著腦袋說：「因為這兒價值觀不同。」暗示兩人政治立場對立，事後汪小菲向黑人道歉，推翻張蘭的說法，表示「任何人的發言都不能代表我們當事人的立場」，張蘭也突然改口「認錯人了」。

▲陳建州被張蘭爆料毆打汪小菲。（圖翻攝陳建州FB、張蘭抖音）▲陳建州（左）被張蘭爆料毆打汪小菲。（圖／翻攝陳建州FB、張蘭抖音）
汪小菲還有一個死對頭，就是大陸富二代王思聰，當年張蘭說汪小菲和大S的3000萬三亞海島婚，萬達董事長王健林也有贊助，結果被王健林兒子王思聰打臉：「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症。」從此汪小菲槓上王思聰，最近王思聰還曬出疑似張穎穎、汪小菲對話的截圖，嘲諷汪小菲不承認出軌「死鴨子嘴硬」。

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