汪小菲「被嫌棄的一生」登熱搜　星女郎賞巴掌最轟動

汪小菲昨（30日）爆料前妻大S長期服用違禁藥物，每個月向他索取100萬買藥費，慘遭大陸網友唾罵，關鍵字「被嫌棄的汪小菲的一生」登上微博第一熱搜，網友整理出汪小菲惹禍的3個事蹟，其中以前女友張雨綺打他巴掌的流言最為轟動。
汪小菲和前女友張雨綺都是個性火爆的人，在兩人交往不到1年的時間裡，自稱張雨綺助理的網友爆料，她和汪小菲吵架的時候，曾在家裡對抽耳光，汪小菲事後用「痛苦並快樂著」形容這段充滿激情的戀愛，不過分手後他很快閃婚，和大S只認識49天就定終身。
除了張雨綺傳出對汪小菲動手，張蘭也爆料過汪小菲有天夜裡，被陳建州（黑人）按在地上掐著脖子暴打，張蘭指著腦袋說：「因為這兒價值觀不同。」暗示兩人政治立場對立，事後汪小菲向黑人道歉，推翻張蘭的說法，表示「任何人的發言都不能代表我們當事人的立場」，張蘭也突然改口「認錯人了」。
汪小菲還有一個死對頭，就是大陸富二代王思聰，當年張蘭說汪小菲和大S的3000萬三亞海島婚，萬達董事長王健林也有贊助，結果被王健林兒子王思聰打臉：「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症。」從此汪小菲槓上王思聰，最近王思聰還曬出疑似張穎穎、汪小菲對話的截圖，嘲諷汪小菲不承認出軌「死鴨子嘴硬」。