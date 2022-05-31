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男女老少都要防曬！皮膚科醫師授「防曬三秘訣」

男女老少都要防曬！皮膚科醫師授「防曬三秘訣」
男女老少都要防曬！皮膚科醫師授「防曬三秘訣」

健康醫療網

2022-05-31 14:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】你是不是也以為只有愛美的人才需要做好防曬呢？其實，由國內外的研究發現，全球暖化，氣候變遷日趨嚴重，結果造成大氣層中臭氧層嚴重耗損，使得照射到地表的紫外線相對增加，人類較以往更容易產生皮膚癌（包括基底細胞瘤，黑色素細胞癌）。據統計，臭氧層每減少百分之一，皮膚癌的患者將會增加百分之三到四，而目前亞洲地區上空的臭氧層減少約百分之三十，所以國內民眾皮膚癌產生的風險大為增加。除此之外，紫外線還會造成皮膚的真皮層變性，使皮膚鬆弛，產生皺紋，加速皮膚老化。有些人臉上若有青春痘，雀斑，肝斑，或顴骨斑，則紫外線會使這些皮膚問題惡化。因此，為了永保肌膚年輕健康，防曬應該成為人人每天必作的重要功課！很多愛美的女性同胞買了各式各樣的保養品來保養肌膚，卻常常忽略了防曬才是停止皮膚老化巨輪轉動的鑰匙。

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想要做好防曬，達到全方位防護，必須掌握『防曬3秘訣』。

秘訣1：男女老少必須要全年無休作防曬

對皮膚有傷害的紫外光包括UVA和UVB。其中的UVA，即使在陽光比較弱的冬天和陰天，仍舊對皮膚有傷害。所以防曬工作要做好，全年都不可以鬆懈。美國皮膚科醫學會甚至於提出，從小朋友開始，每天早晨起床後的例行工作必須是「刷牙，洗臉，擦防曬」

秘訣2：塗擦適量的防曬產品

在選擇防曬產品時，一定要選同時含有對UVA和UVB具有防護作用的成分。大家比較會忽略的是 --- 真的要達到產品所標示的防曬力，一定要擦足量的防曬產品。大多數人因為怕油膩，塗抹的量都不夠。簡單來說，臉和頸部至少需要擦到半茶匙的量，單隻手也必須擦到半茶匙的產品才足夠，而且最好是出門前20分鐘就要塗好。

秘訣3：避免在正午時分外出曝曬太陽

有不少人會以為只要擦了防曬產品，就是無敵，可以大晒特晒。其實防曬產品只能做到部分的防護，正確的防曬做法還是要做到儘量避免在正午時分外出曝曬太陽、而且要使用蔽物件來減少陽光曝曬（例如陽傘、寬邊帽、防曬袖套及具防曬效果的衣物及配件等等），完成正確完整的防曬步驟，你才是今年夏天真正的「防曬達人」。

文章來源：臺灣皮膚科醫學會



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53969

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