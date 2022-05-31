臺每年逾2萬人死於菸害　醫：精神疾病患吸菸恐難控病情

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根據統計，思覺失調症患者有約九成可能有尼古丁依賴，而第一型雙向情緒障礙症及物質成癮患者也各有約七成有吸菸習慣。臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師張君維指出，思覺失調症患者吸菸比例較一般族群為高的原因，推測可能與腦中尼古丁受體的異常有關；而病人也可能以吸菸來減少外界環境刺激及幻覺的干擾、短暫提升專注力並減低錐體外症候群副作用的影響。
精神疾病患抽菸 恐難以控制症狀
張君維醫師表示，尼古丁會與肝臟負責代謝藥物的酵素產生交互作用，進而減少某些抗精神病藥物的血中濃度，造成藥物療效下降，反而讓精神症狀更難以控制。此外，因該科病人罹患三高等代謝症候群的比例不在少數，若合併抽菸則對健康的危害有加乘效果；且尼古丁也會減少快速動眼期睡眠的時間，長期下來對身體的負面影響不可輕忽。
戒菸這樣做 提升成功率
根據國外研究，自行戒菸的成功率約僅5%，但若合併其他方式如尼古丁替代療法（貼片、口嚼錠或吸劑等）或非尼古丁替代藥物（戒必適或bupropion）則可大幅增加成功率。
張君維醫師提醒，共病焦慮或憂鬱症的患者常會藉由抽菸來紓解壓力，無形之中讓自己更難擺脫對尼古丁的依賴，導致較一般人更難戒菸成功；因此，若有上述困擾又有戒菸意願者，建議可在門診時與您的醫師討論，以在遠離菸害的路上走得更順利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53948
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