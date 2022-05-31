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工研院成立淨零永續學校　攜手6大公協會培育綠領人才

▲工研院今（31）日宣布成立「淨零永續學校」，並籌組「淨零永續人才聯盟」攜手中華民國全國工業總會等6大關鍵公協會，協助台灣產業培育碳盤查專家等優秀綠領人才。（圖／取自Pixabay）
▲工研院今（31）日宣布成立「淨零永續學校」，並籌組「淨零永續人才聯盟」攜手中華民國全國工業總會等6大關鍵公協會，協助台灣產業培育碳盤查專家等優秀綠領人才。（圖／取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-31 15:38:04

工研院今（31）日宣布成立「淨零永續學校」，並籌組「淨零永續人才聯盟」攜手中華民國全國工業總會等6大關鍵公協會，匯聚產學研能量，建構提升企業減碳能力，協助台灣產業培育碳盤查專家等優秀綠領人才。

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2050淨零碳排趨勢襲捲全球，根據聯合國國際勞工組織（ILO）預估，2030年全球將新增2,400萬個綠領工作機會，就業市場對於綠領人才的需求大幅增加。工研院今（31）日宣布成立「淨零永續學校」，籌組「淨零永續人才聯盟」，攜手中華民國全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣化學產業協會、台灣電路板協會、循環台灣基金會等關鍵公協會共同合作，從人才培育著手，逐步建立產業淨零發展。

工研院院長劉文雄表示，2050淨零排碳是全世界一起努力的目標，沒有一個人是局外人，沒有一件事情可以被忽略，要追求的是怎麼達到目標，而不是對能不能做到存疑。

劉文雄說明，淨零永續人才聯盟未來將會提出很實際產業需求，淨零永續學校將隨著產業需求訓練更多碳盤查專家等人才，主要會從鏈結產業公協會、設計系統化課程，以及鏈結典範案例分享減碳相關技術成功經驗等三面向著手，協助產業轉型。

過去3年來綠色職缺的成長超過5成，可見產業對人才需求的迫切程度，工研院產業學院執行長暨淨零永續學校校長周怡君指出，企業邁向淨零，組織須具備「三力」，分別為認知力、管理力及技術力。

她進一步解釋，首先，要建構企業內部對淨零永續的基本認知，緊接建構企業碳管理力，以實務教學帶領企業找到的碳熱點、排碳量，並匯聚工研院各種低碳製造、綠能導入與能源管理等應用技術，培育各類減碳技術的專業人才，厚植企業技術力，三力完整的系統化課程，將有助於企業更快速的找到淨零碳排的突圍對策與落實減碳工作。

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