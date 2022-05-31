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小禎認「想嘗試二婚」　理科太太卻喊：還沒收驚回來

▲小禎認了想嘗試二婚。（圖／TVBS提供）
▲小禎認了想嘗試二婚。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-31 20:30:00

節目《食尚玩家魚肉鄉民》推出全新網路獨家版「一起來吃紅」，近日邀來百萬Youtuber理科太太，帶著主持人小禎、小賴前往她平時最愛吃的早午餐店，3人在餐廳大聊離婚過後的心情，還有對婚姻與感情的價值觀。

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理科太太坦言之前的訪談經驗都是很凝重的，這次與《食尚》合作難得是輕鬆的聊天，小賴則笑回：「我們會很輕鬆的聊沉重的事。」並劈頭就問小禎與理科太太，對於男生劈腿會不會選擇原諒，2人則一口同聲表示：「不可能！」理科太太是遇到問題就一律分手，小禎則語重心長地分享觀點：「除非他改變朋友圈、價值觀才有可能。」她也認為劈腿跟朋友圈有很大的關係，若是身邊的朋友也都這樣子做時，男生才會覺得很奇怪，「你為什麼不能接受？人家老婆都可以接受了？」小禎則無奈地說：「現在喝什麼紅茶，給我來杯紅酒！」

▲小禎（右）」爆料弟弟胡釋安（左）其實很節儉。（圖／TVBS提供）
▲小禎（右）爆料弟弟胡釋安（左）其實很節儉，左為小賴。（圖／TVBS提供）
聊完劈腿原因，小禎認了有機會還是會想嘗試第二次婚姻，也還是願意相信愛情，但就不會像以前一樣把離婚看得那麼重，同時反問理科太太對於再婚的想法，理科太太直呼不會，就連談戀愛也希望久一點再說，笑談：「我還沒收驚回來，單身很美好、神清氣爽，你不知道我現在有多鬆。」小禎最後也爆料弟弟胡釋安其實很節儉、不太愛花錢，但首間餐廳胡釋安便介紹台北有名的中式私廚，胡適安打趣表示：「這家不便宜，只好拿出爸爸（胡瓜）的黑卡了。」

▲理科太太（中）。（圖／TVBS提供）
▲理科太太（中）談感情觀。（圖／TVBS提供）
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