COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國威脅外媒下架吳釗燮專訪　外交部：霸道行徑貽笑國際

▲以色列媒體「耶路撒冷郵報」刊登外交部長吳釗燮專訪，但傳遭中國施壓要求下架。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲以色列媒體「耶路撒冷郵報」刊登外交部長吳釗燮專訪，但傳遭中國施壓要求下架。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-31 16:50:072022-05-31 16:52:32

以色列媒體「耶路撒冷郵報」昨（30）日刊登外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮在專訪中警告以色列不要太過度依賴中國。不過，「耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨（Yaakov Katz）推文透露，接到來自中國大使館施壓電話，要求下架報導，遭到報社拒絕。外交部今日痛批中國的霸道行徑貽笑國際。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，吳釗燮在30日接受「耶路撒冷郵報」總主筆的視訊專訪，說明台海與國際情勢都有全面闡述，但很遺憾中國外交官員在該專訪刊登後打壓媒體報導，並威脅若不撤下報導，要降低以色列與中國關係，也會切斷與該報的相關往來。

歐江安指出，在民主國家沒有人會因為思想與執政當局不一致而入獄，在民主國家記者可以自由撰寫有興趣的議題、探索國際的議題，採訪其他國家的領導人、外交部長及其他決策官員。中方相關的霸道行徑，不僅凸顯中共政權不懂民主政體的運作，更不尊重媒體在民主國家的獨立運作與自由，中國外交官員打壓企圖，突顯中共專制集權政體內心的不安跟惶恐，只是有損國格、貽笑國際。

歐江安重申，台灣跟以色列共享自由、民主、人權、法治等價值，兩國雖無邦交，但長期關係密切友好，在經貿、科技創新、農業等方面都關係密切，雙方簽訂約30項合作協議，未來會在此友好深厚基礎上，持續與以色列深化各領域的往來，吳釗燮也會持續接受媒體訪問闡述台灣的立場。

美友台議員一年內二度訪台　共機30架次擾台嗆聲

力挺郭彥均關懷醫療！王婉諭：政府應放下傲慢與大眾溝通

蘇嘉全接掌台日關係協會　期許更上層樓

綠營強勢通過會計法三讀修正　時力大喊「荒謬」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀