中國威脅外媒下架吳釗燮專訪 外交部：霸道行徑貽笑國際
以色列媒體「耶路撒冷郵報」昨（30）日刊登外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮在專訪中警告以色列不要太過度依賴中國。不過，「耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨（Yaakov Katz）推文透露，接到來自中國大使館施壓電話，要求下架報導，遭到報社拒絕。外交部今日痛批中國的霸道行徑貽笑國際。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，吳釗燮在30日接受「耶路撒冷郵報」總主筆的視訊專訪，說明台海與國際情勢都有全面闡述，但很遺憾中國外交官員在該專訪刊登後打壓媒體報導，並威脅若不撤下報導，要降低以色列與中國關係，也會切斷與該報的相關往來。
歐江安指出，在民主國家沒有人會因為思想與執政當局不一致而入獄，在民主國家記者可以自由撰寫有興趣的議題、探索國際的議題，採訪其他國家的領導人、外交部長及其他決策官員。中方相關的霸道行徑，不僅凸顯中共政權不懂民主政體的運作，更不尊重媒體在民主國家的獨立運作與自由，中國外交官員打壓企圖，突顯中共專制集權政體內心的不安跟惶恐，只是有損國格、貽笑國際。
歐江安重申，台灣跟以色列共享自由、民主、人權、法治等價值，兩國雖無邦交，但長期關係密切友好，在經貿、科技創新、農業等方面都關係密切，雙方簽訂約30項合作協議，未來會在此友好深厚基礎上，持續與以色列深化各領域的往來，吳釗燮也會持續接受媒體訪問闡述台灣的立場。