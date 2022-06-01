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大巨蛋0權利金到保底分潤0.6%　遠雄認清不讓步恐卡關？

▲台北市政府31日上午召開記者會，由副市長黃珊珊公布與遠雄決議過後的大巨蛋權利金分潤計畫。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府31日上午召開記者會，由副市長黃珊珊公布與遠雄決議過後的大巨蛋權利金分潤計畫。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-06-01 09:00:002022-06-01 09:04:44

台北市政府昨（31）日上午召開記者會，宣布延宕已久的大巨蛋權利金分潤，已經與遠雄敲定，將以「包底抽成的方式」，每年按照遠雄的預期營收與實際營收的比例進行分潤。不過能夠走到這一步實屬不易，就連市長柯文哲也坦言「肯定遠雄的作法」，原因在於前市長馬英九時代，北市府就與遠雄簽訂合約，且內容明訂「大巨蛋營運0權利金」。

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時間回到2004年，前總統馬英九還擔任台北市長時，時任台北市財政局長李述德在議約會議中，表示「府裡高層認為這部分（權利金）就不提」，免除了大巨蛋營運的權利金，涉嫌圖利遠雄集團至少30億元，並於2017年遭到台北地檢署起訴。

而柯文哲在2014年上任台北市長後，就將大巨蛋案列為必查的北市五大弊案之首。不過在調查過程中發現，大巨蛋問題錯綜複雜，不僅未按照原設計圖施工，違約賠償金被減半，甚至連營運權利金都是0，也讓柯文哲大為頭痛。原本北市府也朝向解約方向前進，不過卻遭遇遠雄「鑑價買回」，恐要花費高達370億的預算。

而在經過雙方協商後，遠雄與北市府各退一步，遠雄願意重新議約，且依照合法的方式繼續將大巨蛋完工；北市府則扮演協助者的角色，也從原本解約的態度，轉變為「蓋完一顆合法且安全的大巨蛋」，最終也於2020年8月同意遠雄全面復工。

▲台北市政府委託安侯財務顧問公司進行規劃，並提出相關包底抽成的計畫書，經過與遠雄的討論後，最終決議0.6%、1%、1.6％的抽成級距。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府委託安侯財務顧問公司進行規劃，並提出相關包底抽成的計畫書，經過與遠雄的討論後，最終決議0.6%、1%、1.6％的抽成級距。（圖／台北市政府提供）
不過針對權利金的部分，即使復工後，遠雄與北市府仍舊存有爭議，原因在於就合約精神來說，0權利金本來就是北市府與遠雄簽訂的合約，不需要有所退讓；不過相對來說北市府的做法就相當強勢且主動，明定「權利金未談妥，將不會發放使用執照給大巨蛋」。換言之即使大巨蛋順利完工，沒有使用執照也無法順利開幕。

而在北市府外聘財務管理公司，訂定每年的分潤機制後，遠雄也讓步同意北市府的「包底抽成」的分潤計畫。遠雄方面表示，雙方以市民權益作為協商前提，從中取得市府與廠商間平衡，期望符合市民期待。至於營收分潤，遠雄方面也強調，營收不等於獲利，營收增加也可能會有實質虧損。巨蛋公司承擔成本風險，同意分潤予台北市政府，而非外界所述「遠雄賺1000元，北市府拿6元」。

▲台北市政府31日公布大巨蛋分潤內容，按照「未達預估營收、達預估營收的100%-120%、超過預估營收120%」依序進行0.6%、1%、1.6%的抽成。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府31日公布大巨蛋分潤內容，按照「未達預估營收、達預估營收的100%-120%、超過預估營收120%」依序進行0.6%、1%、1.6%的抽成。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府31日公布大巨蛋與遠雄商議的分潤機制，由於超額比例越高，分潤的百分比也會增高，因此若遠雄低估營收，將會繳交更多的分潤金。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府31日公布大巨蛋與遠雄商議的分潤機制，由於超額比例越高，分潤的百分比也會增高，因此若遠雄低估營收，將會繳交更多的分潤金。（圖／台北市政府提供）

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