開基玉皇宮贈南市府白米及快篩劑助弱勢 黃偉哲頒感謝狀

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黃偉哲表示，開基玉皇宮長年回饋鄉里，愛心不落人後，不僅捐贈過救護車、消防車還有住宅用火災警報器等，現今又因應快篩試劑的需求大增，再次伸出援手，捐贈白米與快篩試劑，他每次來到開基玉皇宮都是充滿感恩，開基玉皇宮展現了對市民的疼惜，也彰顯玉皇上帝的好生之德、仁民愛物的精神，黃偉哲代表台南市全體市民，向開基玉皇宮涂大松主委、各位監委致上最高敬意，相信透過公私協力集結眾人力量，一定可以戰勝疫情。
開基玉皇宮主委涂大松表示，開基玉皇宮每年均會辦理玉皇四殿下聖誕慶典，今年受疫情影響，慶典縮小規模辦理，並依往例發米賑貧。因應疫情升溫以及政府的居隔政策，今年決定再加碼捐贈25000劑快篩劑給台南市政府，協助政府共同防疫，除此之外，開基玉皇宮也捐贈30萬、個人捐贈5萬，合計35萬元給瑞復益智中心，期望與瑞復益智中心共同幫助心智障礙者發揮潛能，增進獨立照顧自己的能力。
台南社會局局長陳榮枝表示，今日開基玉皇宮捐贈的快篩劑，將發送給台南市社會局轄管社福機構如團體家屋、兒少機構、身福機構、老福機構共139家，工作人員及住民每人2劑，計1萬1,317人共2萬2634劑。此外，也提醒民眾社區照顧關懷據點共餐服務從5月起，不提供現場共餐改以外帶方式辦理。