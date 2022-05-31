開基玉皇宮贈南市府白米及快篩劑助弱勢 黃偉哲頒感謝狀

有感疫情嚴峻快篩檢測量增加，開基玉皇宮今 (31) 日捐贈台南市政府 25000 劑的快篩及 12000 公斤的白米，提供給弱勢的以及給市民朋友，台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝的陪同下，前往開基玉皇宮代表受贈，並回贈感謝狀，感謝開基玉皇宮響應市府政策，公私協力照顧弱勢族群。

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黃偉哲表示，開基玉皇宮長年回饋鄉里，愛心不落人後，不僅捐贈過救護車、消防車還有住宅用火災警報器等，現今又因應快篩試劑的需求大增，再次伸出援手，捐贈白米與快篩試劑，他每次來到開基玉皇宮都是充滿感恩，開基玉皇宮展現了對市民的疼惜，也彰顯玉皇上帝的好生之德、仁民愛物的精神，黃偉哲代表台南市全體市民，向開基玉皇宮涂大松主委、各位監委致上最高敬意，相信透過公私協力集結眾人力量，一定可以戰勝疫情。

開基玉皇宮主委涂大松表示，開基玉皇宮每年均會辦理玉皇四殿下聖誕慶典，今年受疫情影響，慶典縮小規模辦理，並依往例發米賑貧。因應疫情升溫以及政府的居隔政策，今年決定再加碼捐贈 25000 劑快篩劑給台南市政府，協助政府共同防疫，除此之外，開基玉皇宮也捐贈 30 萬、個人捐贈 5 萬，合計 35 萬元給瑞復益智中心，期望與瑞復益智中心共同幫助心智障礙者發揮潛能，增進獨立照顧自己的能力。

▲開基玉皇宮玉皇四殿下聖誕慶典，今年捐贈給南市府快篩劑，協助政府共同防疫（圖／記者張振興攝，2022,05,31）