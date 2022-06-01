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白家綺放鳥節目引爆衝突　胡瓜「被嚇呆3秒」後豁然開朗

▲白家綺（右）突放鳥，胡瓜（左）嚇歪後豁然開朗。（圖／民視提供）
▲白家綺（右）突放鳥，胡瓜（左）嚇歪後豁然開朗。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-01 02:00:00

節目《台灣那麼旺》日前錄影，確診後歸隊的白家綺錄影前「搞失蹤」，讓舞台上等待開錄的胡瓜與特別來賓周蕙等待許久，急得製作人發飆大罵現場工作人員怎麼沒去找白家綺，正當全場一片尷尬，胡瓜安撫現場所有人說：「不急等一下。」白家綺才從後台緩緩推出生日蛋糕，讓正在跟周蕙聊天的胡瓜，表情瞬間「呆了3秒」，才知道全攝影棚的人都在騙他，響起生日快樂歌時，讓他露出笑容道謝。

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▲周蕙（右）上節目《台灣那麼旺》，與白家綺（左）一同替胡瓜（中）慶生。（圖／民視提供）
▲周蕙（右）上節目《台灣那麼旺》，與白家綺（左）一同替胡瓜（中）慶生。（圖／民視提供）
胡瓜表示疫情嚴重在層層檢疫關卡下，辛苦工作同仁、參賽者與來賓們來錄影，生日願望真摯希望疫情退散、大家平安，也特別提到很開心看到白家綺歸隊：「她是我合作的主持人算是破紀錄，人生最多2條線的女藝人，2次生小孩外加確診，沒有人可以跟她比了！」

白家綺也感謝胡瓜的體諒與疼愛，還與歌手周蕙跟製作團隊「密謀」給胡瓜驚喜，錄影前全場所有人超配合，團結合作一起騙他，完全沒有人走漏風聲，白家綺特地祝福胡瓜：「永遠的1線主持人、永遠的天選之人」讓胡瓜大笑。

最後胡瓜特別感謝評審王治平老師，邀請周蕙來到節目為10歲的鄧品硯加油打氣，之前在節目上演唱周蕙《好想好好愛你》的鄧品硯，播出影片居然引出本尊在網路上為他加油打氣，現在「本尊」還特地來到節目錄影給他鼓勵，周蕙說：「第一次來到節目，看到這麼多年輕後輩為歌唱夢想努力，實在太感動了！」

▲周蕙感動許多年輕後輩為歌唱夢想努力。（圖／民視提供）
▲周蕙感動許多年輕後輩為歌唱夢想努力。（圖／民視提供）

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