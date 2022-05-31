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長輩及弱勢快篩試劑發放　陳其邁不忘宣導接種第四劑

▲高雄市長陳其邁今（31）日提早至苓雅區林德里發放快篩。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（31）日提早至苓雅區林德里發放快篩。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-31 18:22:42

新冠肺炎疫情近期在南部漸入高原期，高市府與中央陸續公布免費發放給弱勢、65歲以上長輩快篩試劑，高雄市長陳其邁今（31）日在副秘書長陳盈秀、里長翁正財與區長鄭美華陪同下，提早至苓雅區林德里發放快篩，也呼籲65歲以上符合資格的長輩，應盡速接種第四劑疫苗。

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▲高雄市長陳其邁今（31）日提早至苓雅區林德里發放快篩。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（31）日提早至苓雅區林德里發放快篩。（圖／高雄市政府提供）
高市府除5月初即公佈弱勢民眾免費發放快篩試劑兌換券、1券可兌換5劑外，5月25日亦公佈發放65歲以上長輩每人2劑快篩試劑；中央也宣布，6月1日起免費發放低收入、中低收入戶每人5劑，以及長照機構住民每人3劑快篩劑，高雄市長陳其邁今日也提早至苓雅區林德里發放快篩。

陳其邁發放快篩時不忘提醒長輩，施打第四劑疫苗可有效避免重症，並說明第四劑疫苗預約施打流程，市府也提供熱血計程車服務，協助長輩完成疫苗接種，家中如有符合接種資格且行動不便長者，可洽區公所預約，或上市府網站查詢相關資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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