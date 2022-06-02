串流影音片庫放大術！駕馭「這招」輕鬆拓展異國視野

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VPN（Virtual Private Network），中文翻為虛擬私人網路，也是俗稱的「翻牆工具」，通常VPN可以用來翻牆、使用各國的網路、隱藏IP位址等，在台灣屬「完全合法」。而說到應用，近來許多影評、創作者，都會使用VPN觀看國外串流平台的電影和影集，由於各國的法律、民俗風情、檔期的緣故，Netflix、Disney+許多知名的影集、電影、動畫在台灣片單並沒有上映，特別是在「與當地國家合作內容」的部分，因此要透過VPN轉換伺服器的地區位置才能收看。另外，許多體育賽事台灣沒有轉播，線上直播可能遭遇地區限制，使用VPN也能迎刃而解。
以Netflix來說，日本當地不同於台灣，像是國人熟悉的《海賊王／航海王》（ONE PIECE）電視動畫及劇場版、烏龍派出所，甚至新番《戀上換裝娃娃》都能一覽無遺。
而在Disney+方面，日本除了有更多新舊番動畫，更已經有4月24上線的金田一少年事件簿真人版等日劇。
除了能夠放大自己的影片庫，瀏覽國外限定網頁也能透過VPN突破限制。國內網頁部分更可以阻擋廣告商狙擊，像是許多人常用的拍賣、社群網頁，搜尋了火紅動畫《間諜家家酒》或《天竺鼠車車》，接連幾天上網都會不斷看到安妮雅或馬鈴薯的廣告，著實令人無奈。有了VPN便能轉換自己的 IP 位址，讓網路服務供應商無法查看到訪過的網站。有些VPN更能進一步阻擋廣告和惡意軟件，像 「Surfshark VPN」就有 CleanWeb 廣告攔截功能，不單阻擋廣告彈出，讓上網更流暢，同時避免受到惡意廣告、釣魚網站的攻擊，進一步保護個人資安。
過去下載VPN軟體，往往困於繁瑣的設定而作罷，但Surfshark主打「對數碼安全進行人性化設計，確保所有人都能使用」為前提，是科技媒體CNET、英國最大消費者技術新聞、還有評論網站techradar評分最高的VPN，沒有設備限制、全天候支持、獨立審查、不用擔心有廣告、帳戶還有受雙重認證保護。最吸睛的就是像串流平台一樣可以共享帳號且「不限制共用人數」，一個帳號可以跟家人、朋友一起分享。Surfshark近來也祭出最新方案，24個月只要1656元，平均一個月只要69元，加上30 天退款保證，讓一般消費者更無後顧之憂。還在愁最近沒有新話題嗎？不妨試試Surfshark VPN，不能出國也能暢遊各國影視、網頁，塑造自己的多重宇宙視野。
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