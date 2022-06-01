午後防大雷雨！明起高溫飆36度 下波滯留鋒襲台時間曝
中央氣象局指出，今、明（１日、２日）兩天西南風影響，臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴的天氣，僅馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午間中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後大臺北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；此外，氣象局針對台東縣發布高溫橙色警訊，有連續出現36度高溫的機率，民眾需加強注意。
根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空僅有一些高層的卷雲，無降水回波；馬祖有濃霧。
吳德榮說，最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)；各區平地氣溫：北部22至33度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。
吳德榮指出，明日至下週日（2至5日）「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度以上)，要防曬、防中暑。
最新歐洲模式，下週一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，有強對流發展的條件。下週一晚起至第10天(10日20時)的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和。但為期末模擬，各國(美GFS、加CMC)模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的過程，結果並不一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：孫唯容）