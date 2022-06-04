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丈母娘都嚇到！鄉村小夥路繪3D超逼真　吸引百萬粉絲朝聖

▲中國福建1名年輕小夥子張世先，憑藉出色的3D繪畫技術，近幾年在中國網路上搏得不少關注。（圖／擷取自抖音影片）
▲中國福建1名年輕小夥子張世先，憑藉出色的3D繪畫技術，近幾年在中國網路上搏得不少關注。（圖／擷取自抖音影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-04 09:00:00

繪畫是很好的療癒途徑，即使沒有受過專業、完整的訓練，靠著自身努力，照樣可能畫出一片天！中國福建就有1名農村小夥子，因為逼真的3D路繪技巧，把整個村子都變成他的畫布，不只吸引到幾百萬的抖音粉絲，還聲稱連他自己的丈母娘，都好幾次被他的畫作嚇到。

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這名小夥子叫張世先，本身出生在內蒙古，後因結婚的緣故與妻子搬往福建一個小市鎮；從小就對繪畫很有興趣，也曾短暫學習過素描，可惜因為家境不好的緣故而中斷，出社會後陸續做過雜工、繪畫助教等工作。

在一次機緣巧合之下，張世先看到國外有人在馬路上畫3D的影片，一時興起便依樣畫葫蘆，用木炭和粉筆，在村裡的路上也畫了起來；不過，張世先畢竟沒有受完完整的藝術教育，加上之前未曾接觸過3D繪畫領域，一開始畫出來的東西，別說嚇人了，根本一點立體感都沒有。

雖然一開頭便充滿挫折，但張世先並沒有氣餒，他靠著辛勤研究、鑽研繪畫技巧，慢慢的也掌握到3D畫的精髓，很快的，從自家門口到村莊道路，就都充滿了他的「傑作」。

斷掉的橋樑、足以將人車吞噬的深坑、恐怖的巨型蜘蛛等等，張世先什麼都畫、什麼都嘗試，並會在每次大展拳腳前架好攝影機，記錄整個過程，連路人及貓狗看到完整品的反應都錄了下來，可以看到確實是驚艷、嚇到不少人。

張世先的作品上傳到網路後，獲得不少關注以及轉載分享，好幾支影片在抖音上都有幾百萬的觀看率，甚至一路紅到海外，到目前為止，他在抖音上已有了逾340萬的粉絲，並獲得近3千萬的按讚。

然而，張世先的繪畫之路也並非沒有遭受過壓力，就曾有中國網友指控，說他不該在大馬路作畫，影響人車出行；還有人說他在牆面、道路上畫畫，是在污染村裡的公物。

面對這樣的批評，張世先解釋道，自己其實每次作畫完，都會將路面清理乾淨，也都會盡量挑選人煙稀少的時段，或是封閉道路的一頭進行，因此並不存在安全和環境整潔問題，請大家放心。

此外，也曾有藝術專家指出，張世先的繪畫技巧不佳，展現出的成果不倫不類，影片部分片段也有刻意作秀的成分，但對張世先來說，路繪3D只是閒暇時發展出的一項興趣，也算是圓了年少時未竟的藝術之夢，並不是為了走紅或是從中獲益，只要能有一方小天地，讓他自由揮灑屬於自己的天空，使自己和周遭的人感受到趣味和快樂，就已經足夠了。


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