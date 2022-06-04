丈母娘都嚇到！鄉村小夥路繪3D超逼真　吸引百萬粉絲朝聖

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在一次機緣巧合之下，張世先看到國外有人在馬路上畫3D的影片，一時興起便依樣畫葫蘆，用木炭和粉筆，在村裡的路上也畫了起來；不過，張世先畢竟沒有受完完整的藝術教育，加上之前未曾接觸過3D繪畫領域，一開始畫出來的東西，別說嚇人了，根本一點立體感都沒有。
雖然一開頭便充滿挫折，但張世先並沒有氣餒，他靠著辛勤研究、鑽研繪畫技巧，慢慢的也掌握到3D畫的精髓，很快的，從自家門口到村莊道路，就都充滿了他的「傑作」。
斷掉的橋樑、足以將人車吞噬的深坑、恐怖的巨型蜘蛛等等，張世先什麼都畫、什麼都嘗試，並會在每次大展拳腳前架好攝影機，記錄整個過程，連路人及貓狗看到完整品的反應都錄了下來，可以看到確實是驚艷、嚇到不少人。
張世先的作品上傳到網路後，獲得不少關注以及轉載分享，好幾支影片在抖音上都有幾百萬的觀看率，甚至一路紅到海外，到目前為止，他在抖音上已有了逾340萬的粉絲，並獲得近3千萬的按讚。
然而，張世先的繪畫之路也並非沒有遭受過壓力，就曾有中國網友指控，說他不該在大馬路作畫，影響人車出行；還有人說他在牆面、道路上畫畫，是在污染村裡的公物。
面對這樣的批評，張世先解釋道，自己其實每次作畫完，都會將路面清理乾淨，也都會盡量挑選人煙稀少的時段，或是封閉道路的一頭進行，因此並不存在安全和環境整潔問題，請大家放心。
此外，也曾有藝術專家指出，張世先的繪畫技巧不佳，展現出的成果不倫不類，影片部分片段也有刻意作秀的成分，但對張世先來說，路繪3D只是閒暇時發展出的一項興趣，也算是圓了年少時未竟的藝術之夢，並不是為了走紅或是從中獲益，只要能有一方小天地，讓他自由揮灑屬於自己的天空，使自己和周遭的人感受到趣味和快樂，就已經足夠了。