賈永婕曝「奇妙巧遇」陳時中！部長一句話讓女神好感動
女星賈永婕從去年疫情延燒開始，號召藝人好友們捐贈醫療器材，大力支援醫護，讓她受封「防疫女神」，今年持續捐贈物資給需要的單位；賈永婕昨天在臉書透露，週日晚間在北海岸餐廳巧遇衛福部長陳時中，部長親自向她道謝，讓她直呼「超感動」。
賈永婕近年時常協助捐贈醫療器材，最近更成立慈善協會，還設立捐款帳號，開放接受民眾捐款，日前也宣告要開始捐贈醫療器材到偏鄉，讓網友認為「衛福部長換人了，還是妳比較適合」，她則謙虛回應「相信我、我真的沒有這個能力」。
賈永婕昨天在臉書發文指出，自己的善舉只是希望能幫忙，讓生病的人趕快好起來，大家開心健康生活。
同時，賈永婕也透露，自己週日晚間跟阿中部長相見歡，完全沒有相約，是「緣分的奇妙安排，我們就在北海岸的餐廳不期而遇」，她走過去跟部長說「您辛苦了！」，沒想到陳時中也向她道謝，其實一直都沒有機會當面和她說謝謝，「謝謝你，你做了這麼多！」
賈永婕聽到這聲感謝，十分感動，立刻回應道，「謝謝部長，那我繼續加油囉！一起加油！」（編輯：孫唯容）
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