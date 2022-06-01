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甩開台股跌勢　新台幣早盤升值一度觸29.03元

▲台北股、匯市今（1）日表現不同調，台股早盤開低走低，新台幣兌美元續升，並一度來到29.03元。（圖／永豐銀行提供）
▲台北股、匯市今（1）日表現不同調，台股早盤開低走低，新台幣兌美元續升，並一度來到29.03元。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

2022-06-01 09:53:56

在熱錢大舉回流之下，新台幣兌美元狂升，並創下1個半月新高紀錄，前一交易日收在在29.065元兌1美元，今（1）日早盤新台幣更甩開台股跌勢，持續走揚，一度來到29.03元、升值3.5分，但在央行力守29元大關及台股走弱下，目前新台幣兌美元已翻貶，來到29.087元。

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由於美國聯準會成員發表鷹派談話，美國公債殖利率攀高，加上美國5月消費者信心下滑以及投資人關切通貨膨脹，美股收低，台股今日開盤也下挫超過百點，最低來到16649.91點，下跌157.86點，目前跌幅收斂跌30餘點。

國際匯市部分，在美債殖利率上升及投資人對通膨升溫疑慮再起，美元指數回升，但5月以來累計仍下跌了1.5%左右，韓元今日早盤在1242.2兌1美元，日圓在129.16兌1美元震盪，而人民幣兌美元中間價則下跌來到6.6651價位。

至於新台幣表現，在昨日收盤見29.065元後，今日早盤持續升值走勢，以29.06元、升值0.5分開出，隨後進一步觸及29.03元、升值3.5分，但因台股跌及央行緊盯之下，新台幣兌美元未進一步探高，甚至還回貶來到29.087元。

匯銀分析，新台幣強升主要力道來自外資大舉匯入，加上時值進入月底，但進入月初，接下來後續則要關注美元和台股表現及外資動向。

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