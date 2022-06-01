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全家APP錢包升級「結帳6折」　小七APP更狂：發票兌獎4折

▲7-11 APP推出中獎發票智能兌獎服務，中獎發票買指定商品最低4.2折起，全家APP則主打全盈+PAY結帳滿500送200。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11 APP推出中獎發票智能兌獎服務，中獎發票買指定商品最低4.2折起，全家APP則主打全盈+PAY結帳滿500送200。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-01 11:42:482022-06-01 11:43:42

超商APP功能性日益強大，也成為省錢必備利器。全家超商近期力推APP錢包升級，為了吸引民眾改使用全盈+PAY，除了註冊禮送咖啡，還推出拿鐵買3送3等專屬優惠。慶祝端午節連假到來，全家超商明（1）日起至6月5日，一連五天舉辦兩大好康活動，第一是百種零食、飲料同品牌、同價位享兩件6.6折，第二則是使用全盈+PAY單筆滿500元，加送全家200元酷碰券。

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如果全家APP錢包已升級的民眾，在今日23：59前在APP隨買跨店取使用全盈PAY+支付，可享中杯拿鐵買3送3，限量20萬組。除了咖啡優惠，今日起至6月5日限時5天，單筆消費滿500元並用全盈+PAY支付，就送200元酷碰券，且無使用限制門檻，下次單筆消費達200元就能全額抵用。

全家祭出買500元送200元，相當於結帳打6折，看得出來為了拉抬全盈+PAY不遺餘力，不過每人限兌換2次，全台限量2萬筆。200元酷碰券需在6月底前使用完畢，且不能用於買菸品、代收、網購取貨、隨買跨店取等。

▲全家百大指定零食飲料同品牌、同價位兩件6.6折，用全盈+PAY滿500元送200元。（圖／業者提供）
▲全家百大指定零食飲料同品牌、同價位兩件6.6折，用全盈+PAY滿500元送200元。（圖／業者提供）
7-ELEVEN的OPENPOINT APP功能更是大躍進，領先其他超商率先推出「中獎發票智能兌獎」服務。業者表示，原先APP內建發票日誌管理功能，管理消費紀錄之外，月初也會自動對獎，6月6日起將升級為「智能兌獎」，也就是存在發票日誌裡千元以下且未綁定金融帳戶領獎的中獎發票，將能直接線上兌換指定商品組合，折扣最低4.2折起。

簡單來說，7-11 APP在開獎後會自動幫儲存的發票對獎，如果有中獎的發票，將會多出一個「賣場入口」選擇，點入就能購買特定的組合方案，折扣最低4.2折起，僅限中獎發票才可購買，且兌換商品可分次取貨，不用一次領完。

以首波推出的商品組合來看，六獎200元有5種組合可選，雲端獎500元有1組。所有商品中以淨可立空氣除菌噴霧、UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙最吸睛，除菌噴霧5罐組合價200元，相當於原價打4.5折，限量1000組；雲端獎500元則可換購UNIDESIGN衛生紙6串，平均單串83元、約是4.2折，且能分次少量領取。

▲7-11 APP首創「中獎發票智能兌獎」服務，其中雲端獎500元可換6串UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11 APP首創「中獎發票智能兌獎」服務，其中雲端獎500元可換6串UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙。（圖／7-ELEVEN提供）

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