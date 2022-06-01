好羨慕！今年3-4月期統一發票19人中千萬、13人抱走200萬
今（2022）年3-4月期統一發票已在5月25日開出，財政部也將於今（1）日下午公布中獎清冊。根據財政部透露，這期共有19人中新台幣1000萬元特別獎，另有13人中200萬元特獎，並自6月6日起開放領獎，還沒對獎的人，趕快找出家中發票，也許你就是其中一位千萬或百萬得主。
今年3-4月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「32220402」，特獎200萬元中獎號碼為「99194290」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「16525386」、「28467179」、「27854976」。
財政部也將於今日下午公布3-4月期統一發票的中獎清冊。根據財政部透露，這期1000萬元特別獎共開出19張中獎發票，200萬元特獎也有13張發票中獎。
而根據目前超商、超市自行公布的中獎情況，包括全家、萊爾富、統一超商、全聯共開出8張特別獎發票，其中有人在統一超商台北市信義區門市，只花15元購買飲料，就抱走千萬大獎。
另外，今年1-2月期統一發票鎮統一發票特別獎1000萬元，也還有2張中獎發票未領獎，而且這2張發票都開在高雄市。由於1-2月期統一發票領獎期限至7月5日止，記得在期限內完成兌領，才不會跟大獎擦身而過。