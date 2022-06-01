特企／《蔚藍檔案》伊甸園條約後半部來襲！新角色登場

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另外，遊戲中加入了5星學生能夠裝備的「固有武器」。學生裝備「固有武器」後，可以提升基本能力值。而「固有武器」根據極限解放的階段，可以強化子技能與地形戰鬥力。同時，還新增了能夠收集「固有武器」成長材料的新遊戲內容「學園交流會」。使用「學園交流會票券」分別與「三一」、「格黑娜」、「千年」的學生們進行模擬戰鬥，即可獲得「彈簧」、「鎚子」、「槍管」等，能夠使用於「固有武器」成長的材料。
NEXON為紀念主線劇情更新，將贈送給6月7日前登入的所有玩家「青輝石1,200個」，並於6月28日前進行「補課部合宿紀念特別任務活動」，玩家們執行各種任務收集100個「滿分考卷」即可獲得「青輝石1,200個」。
除此之外，《蔚藍檔案》於上週5月27日成功地舉行了線上音樂會《Sound Archive》，會《Sound Archive》將玩家們喜愛的遊戲OST以樂隊、DJ等多元的風格進行重新詮釋並進行演出。舞台演出由作曲家Mitsukiyo、KARUT、Nor以及人氣YouTuber兼歌手RAON一同參與，沒有參與到直播音樂會的玩家也可以透過官方Youtube頻道欣賞這場精心準備的音樂會表演。
《蔚藍檔案》 主線劇情 vol.3 「伊甸園條約篇：第2章 無法證明的難題」後半部的更新內容以及其他改版資訊請至官方粉絲團進行確認。
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