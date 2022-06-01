確診後如何快速恢復健康及體態？專業醫師5大QA一次搞懂

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解答：聯安診所胸腔科醫師蔡哲龍醫表示，根據目前的文獻資料顯示，如果施打過新冠肺炎疫苗染疫，輕症患者受到「後新冠症候群」影響會較輕微，尤其是目前主要流行的Omicron病毒株。但如果康復者持續有呼吸不順、喘等症狀，建議還是尋求胸腔內科或心臟內科等專業的醫療協助。
另外，隨著疫情的逐步解封，建議民眾還是要有持續與適度的有氧運動，來增加心肺耐力與舒緩壓力。
Q2：染疫後經常自覺疲累或倦怠時，可以怎麼提振精神?
解答：聯安診所心臟血管內科主任施奕仲指出，從實際的臨床發現，部分染疫康復後的人會發生所謂的長期後遺症（Long COVID syndrome），有各類各樣的症狀，其中一類就包含疲倦、倦怠、無力。發生原因其中一種機制，可能是影響細胞內粒線體效能下降。比方說粒線體是細胞內的發電機，發電機受損了，自然發電效果大打折扣，就會容易讓人疲累、提不起勁。
建議可透過規律運動和補充足夠的營養素，修復粒線體的功能。另因每人營養素需求因人而異，建議可諮詢專業營養師評估個人營養狀態，協助精準的營養補充。
Q3：確診後的營養補充該怎麼吃，才能更快修復免疫力?
解答：聯青診所資深營養師徐景宜表示，確診者多補充蛋白質食物，以及含硫化合物、鋅、硒的食物，例如辛香料的薑黃、蔥、薑、蒜、蕈菇類、帶殼海鮮。富含維生素Ｃ的芭樂、奇異果也是很好的選擇。若因居隔期間無法出門曬太陽，維生素Ｄ可透過保健品補足劑量。
Q4：確診後一個人在房間，常感到情緒苦悶、胡思亂想，該怎麼緩解焦慮？
解答：聯安診所家醫科醫師陳采汎說，確診者會有焦慮的情緒是很正常的！建議可先思考讓自己焦慮的源頭是什麼？是工作放不下、小孩或者家人沒人顧、還是各種其他的原因？也可以試著釐清，是否有自己想像的嚴重？亦或是自己因為焦慮而放大了擔憂與恐懼。
當面對確診與隔離，確實可能會被突然湧入的情緒所淹沒，失去自己清楚且穩定的思緒，面對這樣的狀態，陳采汎建議可以透過與親友的對談、書寫來緩和，或是運用呼吸練習、伸展運動、熱敷、泡澡等達到放鬆的狀態。先讓自己感到放鬆，再來重新審視、感受情緒與突發事件。也提醒大家，身體不舒服時確實會難以保持專注的思緒思考。民眾首要先好好照顧身體的不適，當身體症狀康復後，相信會更有能力面對擔憂。
Q5：確診後都在家隔離，都無法運動導致體重變重，詢問有無體重管理和運動計畫可以參考?
解答：聯欣診所副院長顏佐樺表示，因居隔政策待在家中，短時間內代謝變慢導致體重增加的現象是正常的。當恢復原本的作息約一個月後，身體照理來說就會調整到先前的運作機制，體重也會回到原先的狀態。若民眾想積極減重，可透過增加運動量，或是減少熱量尤其是精緻澱粉的攝取，短期內應也可看到較明顯的效果。