響應世界海洋日　 中衛海洋主題系列口罩8日上市

響應 6 月 8 日「世界海洋日」， CSD 中衛以 OCEAN 海洋為主題，採用最新研發的雙層疊色專利，模擬海洋色澤變化，一次推出五款海洋系列口罩， 8 日上市。

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CSD 中衛行銷部經理周令怡說，以往是單純在一塊布料上調色，這次為盡量呈現海洋的多變風貌，特別創新調色法，全新開發出極薄透光，深淺不同的兩塊藍色布料，上下重疊來變化海水藍。有趣的是，改變兩塊布料上下重疊順序，會變化出不同的藍色，充滿玩色樂趣。五款 OCEAN 海洋口罩均搭配海浪藍白雙色編織耳帶，柔軟舒適又時尚。

OCEAN 海洋主題一次推出五款設計，其中三款運用雙層疊色專利設計變化而成，一款是長期深受歡迎的「經典晨曦」，改搭配新款藍白雙色編織舒適耳帶。至於主題款式則是以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格，特有海洋風。

周令怡說，這是中衛首度推出主題系列產品，一盒 5 款各 5 片，總共 25 片，由於多款組合的包裝較耗人力，數量有限。限量 OCEAN 海洋主題口罩，將於 6 月 8 日世界海洋日當天，在康是美與屈臣氏兩大美妝實體商店，及各大電商通路如 PChome 、 momo 、博客來及 PINKOI 等同步販售。

▲中衛與「日常經典」合作，採用環保回收帆布製作成「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」，隨手防疫更便利。（圖／中衛提供）

另 CSD 中衛重視永續生態環境，與台灣品牌「日常經典」合作，採用環保回收帆布製作成「 CSD X REBIRTH 帆布防疫潮包」。防疫包中收納五款 OCEAN 海洋主題口罩各 1 片以及 4 包「 W 博拭酒精濕紙巾」，適合隨身攜帶，防疫更便利。

周令怡指出，台灣每年文化活動產生約

3

萬多片廢棄帆布，若直接丢進焚化爐焚燒會製造空氣污染，這是

CSD

中衛支持台灣品牌「日常經典」《

REBIRTH

回收帆布再造計畫》主因，將展覽帆布清潔後回收利用，隨機剪裁，保留帆布原有的字樣或圖案設計，製作出超潮防疫包，花色變化萬千，個個獨一無二，絶不撞包，六月起已在各通路開賣。