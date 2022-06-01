響應世界海洋日　 中衛海洋主題系列口罩8日上市

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OCEAN海洋主題一次推出五款設計，其中三款運用雙層疊色專利設計變化而成，一款是長期深受歡迎的「經典晨曦」，改搭配新款藍白雙色編織舒適耳帶。至於主題款式則是以鳥瞰海洋的視角，將海水輕拍岸邊的瞬間停格，特有海洋風。
周令怡說，這是中衛首度推出主題系列產品，一盒5款各5片，總共25片，由於多款組合的包裝較耗人力，數量有限。限量OCEAN海洋主題口罩，將於6月8日世界海洋日當天，在康是美與屈臣氏兩大美妝實體商店，及各大電商通路如PChome、momo、博客來及PINKOI等同步販售。
另CSD中衛重視永續生態環境，與台灣品牌「日常經典」合作，採用環保回收帆布製作成「CSD X REBIRTH帆布防疫潮包」。防疫包中收納五款OCEAN海洋主題口罩各1片以及4包「W博拭酒精濕紙巾」，適合隨身攜帶，防疫更便利。
周令怡指出，台灣每年文化活動產生約3萬多片廢棄帆布，若直接丢進焚化爐焚燒會製造空氣污染，這是CSD中衛支持台灣品牌「日常經典」《REBIRTH回收帆布再造計畫》主因，將展覽帆布清潔後回收利用，隨機剪裁，保留帆布原有的字樣或圖案設計，製作出超潮防疫包，花色變化萬千，個個獨一無二，絶不撞包，六月起已在各通路開賣。