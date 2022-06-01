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六都兒童大型接種站今啟用！指揮中心：不影響原先配送

▲中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，該中心總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上。（圖／桃園市政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，該中心總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上。（圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 12:17:58

針對部分縣市反映六都設置7大接種站而影響原疫苗配送的疑慮，中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，該中心總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%，請地方政府放心。

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指揮中心說明如下：

一、Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗分配量，係依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種Moderna疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量，以確保疫苗資源有效運用。

二、5至11歲戶籍人口約142萬餘人，截至今(2022)年5月30日止已有10%以上人數確診(16.7萬人)，已接種Moderna人數約27.8萬人。以可接種對象接種率95%核估需求人數，約93萬人〔(142萬-16.7萬-27.8萬)*95%=92.6萬〕。

截至5月30日止，指揮中心已配送77.69萬劑疫苗予地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%；另部分未達95%以上縣市，係因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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