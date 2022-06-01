哈日族再衝一波！日圓換匯又現0.22字頭 台幣5萬差近萬
近來新台幣兌美元狂升，逼近29元大關，但日圓又拉回至129兌1美元價位，也使得日圓兌新台幣匯價再創逾25年新低，尤其日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，哈日族也趁勢再換一波，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（1）日早盤一度出現0.2283元，若與去年1月6日高點0.2797元相較，若換新台幣5萬元，可以多換4萬0247日圓現鈔，相當於新台幣9188元。
在各國紛紛吹起升息號角下，日本央行持續採取寬鬆貨幣政策，日圓兌美元表現依然疲軟，在129價位震盪，反倒是新台幣在熱錢回流及出口商拋匯下，近來狂升並逼近29元大關，昨日盤中來到29.018元，今日早盤也一度見29.03元，之後隨著台股走跌而回貶，但相較日圓表現，新台幣兌美元仍相對強勢，也使得日圓兌新台幣換匯價今日再現「0.22字頭」。
由於日本繼日前宣布開放美國、澳洲、新加坡和泰國團體旅客入境後，也放寬檢疫措施，台灣旅客只要提供3日內PCR陰性證明，入境時無需檢測也不用隔離，10日起團客可赴日旅遊，哈日族見到日圓匯價再創新低，也再掀起一波換匯潮。
根據台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2283元，目前則在0.2294元附近，若以0.2283元來說，相當於新台幣1元可換4.38日圓現鈔，若與去年1月6日的高點0.2797元相較，以換新台幣5萬元來說，去年只能換到17萬8763日圓現鈔，今日則可以換到21萬9010日圓，等於可以多換4萬0247日圓現鈔、約新台幣9188元。
若與今年換匯高點3月8日的0.2493元相較，當時只能換到20萬0562日圓現鈔，現在則換到21萬9010日圓現鈔，可以多換到1萬8448日圓現鈔、相當於新台幣4212元。