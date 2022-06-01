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台灣海研船遭中國騷擾　外交部：違反聯合國海洋法公約

▲勵進號海洋研究船。(圖／台灣海洋科技研究中心網站)
▲勵進號海洋研究船。(圖／台灣海洋科技研究中心網站)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-01 14:32:082022-06-01 14:33:53

中國海警船日前騷擾一艘正進行台菲聯合海洋任務的台灣科學研究船「勵進號」，菲律賓外交部為此召見中國大使館的外交官，表達嚴正抗議。我國外交部今（1）日表示，中國海警騷擾行徑不僅違反聯合國海洋法公約，更危害區域海域安全，予以嚴正譴責。

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根據美聯社報導，「勵進號」在3及4月在南海進行海洋研究，船上也有菲律賓籍研究人員，中國海警船在4月初連續好幾天近距離盯梢台灣研究船，雙方相距僅2到3浬（約3到5公里）。根據菲國聲明指出，中國海警船刻意靠近正在進行科學研究的船隻，並不符合國際法上「無害通過」要件，更侵犯菲律賓的海事管轄權。

外交部發言人歐江安表示，「勵進號」科研船是國立中央大學與菲賓大學共同合作，在菲律賓呂宋島西部海域進行聯合海洋科學研究計畫。台菲間進行海事科學研究符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等相關國際法規範，中國海警肆意騷擾的行徑，不僅違反聯合國海洋法公約賦予台灣與菲律賓從事科研的權利，更危害區域海域的安全及穩定，外交部予以嚴正譴責。

外交部表示，我國重申總統蔡英文於2016年7月19日提出的「四點原則」及「五項作法」，我方期以和平對話方式，與國際社會共同處理南海議題，誠摯期盼各聲索國保持自我克制，以和平理性態度進行協商；我方堅決反對以恐嚇、脅迫或武力方式，侵害他方在國際法下享有的權利。


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