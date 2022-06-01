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中國疑出新招規避制裁　美考慮擴大實體清單

▲美國商務部長雷蒙多今天表示，美國調查中國逃避美國制裁行為的同時，拜登政府正積極考慮將更多中國企業加入政府的經濟黑名單之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多今天表示，美國調查中國逃避美國制裁行為的同時，拜登政府正積極考慮將更多中國企業加入政府的經濟黑名單之中。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-01 14:08:04

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多今天表示，美國調查中國逃避美國制裁行為的同時，拜登政府正積極考慮將更多中國企業加入政府的經濟黑名單之中。

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被美國商務部列入實體清單（Entity List），將無法自美國進口產品。

路透社報導，雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國政府正努力「取得中國有不當行為者的相關訊息，並將這些公司加到實體名單中…我們正進行多項調查」。

她補充說：「我不認為我們近期會放寬制裁。」

她稱中國並非按兵不動，「他們正想出我們知道的新方法來逃避制裁，其中也包括成立新（公司）等方式，我們正採取積極和警覺性的措施」。

她表示，如果可能，她希望與美國盟友合作，將它們的貿易限制與美國的出口管制一致。

美國政府在川普時代很積極運用實體清單，2019年把華為在內的數十家中國企業列入其中，2020年又增列了晶片製造商中芯國際及無人機製造商大疆創新。

拜登政府沿用了這項政策，去年11月以國家安全和外交政策考量，將十多家中國企業列入實體清單。部分案例中，美國政府援引這些企業協助共軍研發量子運算。

去年12月，美國商務部將中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其11個研究機構加入實體清單。

雷蒙多引用最近的一份報告表示，蘋果公司（Apple Inc）正考慮將部分生產線從中國遷出。她說：「我從其他多家美國製造商那裡也聽到同樣的話，其中有很多在中國從事製造數十年了。」

今年2月，美國商務部將33個中國實體加進「未經核實清單」，要求美國出口商在運送商品給那些單位前，需經過更多的審核程序。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110601

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