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貓皇自製「滿地白色雪花」！毫無悔意上前討拍：我好棒

▲日本一隻虎斑貓日前趁飼主不注意，偷偷將一整包衛生紙撕得稀巴爛！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲日本一隻虎斑貓日前趁飼主不注意，偷偷將一整包衛生紙撕得稀巴爛！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 14:10:33

這下不是清蒸就是紅燒了！貓咪是一種我行我素的動物，想做什麼就做什麼，完全沒在管飼主是否同意。日本就有一名飼主日前分享了一張照片，只見地板上出現一大推「白色雪花」，飼主看見當場愣住了！

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▲飼主家裡有一對虎斑貓兄弟，分別是「小麥（右）」與「小鐵（左）」。（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲飼主家裡有一對虎斑貓兄弟，分別是「小麥（右）」與「小鐵（左）」。（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
這隻相當懂得自己找樂子的虎斑貓叫做「小麥（こむぎ）」，與手足「小鐵（こてつ）」是姊姊幾年前一個颱風天的翌日，在老家車庫發現的幼貓，當時等了許久母貓都未現身，因此飼主一家人決定直接收編這對貓兄弟，並開設推特帳號天天分享牠們的生活日常。

▲飼主的姊姊撿到當時還是幼貓的小麥與小鐵。（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲飼主的姊姊撿到當時還是幼貓的小麥與小鐵。（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
這天飼主突然感覺小麥上到家中二樓許久遲遲未見蹤影，心裡覺得似乎有異，便走上樓前去查看，卻驚見儲藏室的門不知何時早已被打開，好幾綑捲筒衛生紙被撕得亂七八糟、凌亂不堪，造成地板上「一片白雪」，讓飼主當場超級傻眼地表示：「史上最慘烈的事件發生了」。隨後飼主無奈地補充，現場逮到的小麥抓破的是一袋12入裝的捲筒衛生紙，總價348日圓（約新台幣80元），整理後發現只剩下2捲堪用，因此小麥玩壞了將近290日圓（約新台幣66元）！而且犯下罪刑的小麥一點都沒感到抱歉，反而走上前踏在飼主身上，伸出手手彷彿在表示：「本喵是不是很棒啊？」

▲這天飼主驚見小麥偷溜進儲藏室，將一整袋的捲筒衛生紙撕爛！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲這天飼主驚見小麥偷溜進儲藏室，將一整袋的捲筒衛生紙撕爛！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲現行犯遭逮捕！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲現行犯遭逮捕！（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲小麥：奴才快看，滿地雪花耶，朕是不是好棒棒？（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
▲小麥：奴才快看，滿地雪花耶，朕是不是好棒棒？（圖／推特帳號neko_of_kokoro）
網友們看到這慘不忍睹的畫面後也紛紛表示：「看起來毫無悔意」、「一定又是衛生紙先動手的」、「靠上來是要安慰奴才嗎？」、「牠在製作人造雪啦」、「牠看起來有一種滿足感」、「只能抱緊處理了」。（編輯：陳珮瑜）


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