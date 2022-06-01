兒童接種站不到300人施打？柯文哲：醫護會不爽在心裡
新冠肺炎疫情持續在台灣延燒，防疫指揮中心日前宣布，將在六都開設大型疫苗接種站，專門為5-11歲兒童進行疫苗接種，其中台北市的部分設置在中正紀念堂，不過卻引發市長柯文哲批評是「白痴政策」。而在今（1）日接種站上路後，據統計截至目前為止施打人數並未超過300人，不過卻調動了多達80名的醫護人員到場協助。對此柯文哲今日下午在接受訪問時，表示醫護會「不爽在心裡」。
柯文哲今日下午前往博嘉國小視察兒童疫苗施打情況。被問到今日正式開設的中正紀念堂兒童疫苗接種站，柯文哲表示「設了就設了，沒有必要再講什麼。」對他來說，醫療人力還是要節省使用。「因為我是醫界出身的人，我非常知道醫護人員的想法。」柯文哲說，你叫他做還是會做，「但他就是會不爽在心裡。」
柯文哲強調，何必要這樣讓第一線人員覺得「我來這邊到底要幹什麼？」並表示自己當市長多年的經驗，他體會到其實公務人員並不會怕累，但不要讓他們覺得說「我做這個沒有意義」。柯文哲強調，重點在於第一線的醫療人力，應當節省使用，且應該要讓他們做更有效率的事情。
現場記者也追問，在中正紀念堂開設的消息一出後，市府方面也質疑會與當地的車來速快篩站重疊，恐會有染疫的風險。而今日也真的有媽媽帶著小孩走錯地方的情況發生，對此柯文哲則表示，如果動線事先有規劃好，應該就不會發生相互污染的問題，他認為應該是純屬意外。
※【NOWnews 今日新聞
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