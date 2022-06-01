COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

四大超商端午優惠指南！特大杯美式30元、氣泡咖啡買8送8

▲四大超商開跑端午優惠，其中7-ELEVEN特大杯美式直逼半價、全家特大杯美式則限時3天買一送一，咖啡控趕緊囤起來。（圖／業者提供）
▲四大超商開跑端午優惠，其中7-ELEVEN特大杯美式直逼半價、全家特大杯美式則限時3天買一送一，咖啡控趕緊囤起來。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-01 16:03:45

端午連假即將到來，超商業者紛紛推出連假咖啡優惠，又是上班族、學生囤杯數的好時機。7-ELEVEN因應端午推出特大杯美式20杯666元，單杯33元已直逼5折半價，全家超商則限時3天特大杯美式買一送一，不過第二杯指定在下周兌換。《NOWnews今日新聞》整理四大超商咖啡優惠懶人包，精算每杯平均特價，買咖啡省多少錢一目了然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
■7-ELEVEN
🟡6/1至6/5，APP行動隨時取
📍精品美式13杯666元，約6.4折
（單杯原價80元，平均特價51元）

📍特大杯美式20杯666元，約5.6折
（單杯原價60元，平均特價33元）

📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折
（單杯原價55元，平均特價37元）

📍黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折
（單杯原價60元，平均特價42元）

📍四季春青茶／英式紅茶30杯666元，約6.3折
（單杯原價35元，平均特價22元）

🟡6/1、6/2，APP行動隨時取
📍完熟蘋果氣泡咖啡買3送1，約7.5折
（單杯原價85元，平均特價64元）

📍完熟蘋果咖啡買3送1，約7.5折
（單杯原價80元，平均特價60元）

📍完熟蘋果冰茶買3送1，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元）

📍哈根達斯聯名冰沙3口味任選買3送1，約7.5折
（單杯原價149元，平均特價112元）

🟡6/1至6/14，限精品咖啡門市
CITY PRIMA 精品咖啡全品項任2杯99元，約5.5折起，不可線上寄杯。
(含精品拿鐵90元／精品美式80元)

🟡每月1日，行動隨時取
CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7，限定單日00 : 00開賣，各限5萬組。

▲7-ELEVEN特大杯美式特價33元、大杯拿鐵特價37元，若是每天必喝一杯咖啡的民眾，趁機入手頗划算。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN特大杯美式平均特價33元、大杯拿鐵平均特價37元，若是每天必喝一杯咖啡的民眾，趁機補貨頗划算。（圖／業者提供）
■全家超商
🟡6/1至6/5，APP隨買跨店取
特大杯西西里咖啡6杯299元，約6.6折
（單杯原價75元，平均特價50元）

🟡6/1至6/5，限門市
老酒風味拿鐵中杯特價39元，不限中大杯2杯6.6折。
（中杯原價55元、大杯原價60元，大杯平均特價40元）

🟡6/3至6/5，限門市
特大杯經典美式（60元）買一送一，第二杯發放兌換小白單，6/6至6/12可持券在原店兌換。

🟡6月6日好咖日，APP隨買跨店取
單品美式／單品拿鐵（中杯、大杯）同品項買6送6，每人限購1組，兌換期限至12月26日。

▲6月6日開工正好是全家好咖日，單品美式、單品拿鐵同品項買6送6，可兌換至12月26日。（圖／全家提供）
▲6月6日開工正好是全家好咖日，單品美式、單品拿鐵同品項買6送6，可兌換至12月26日。（圖／全家提供）
■萊爾富
🟡6/3至6/5，APP整買零取
📍特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡買8送8，約5折
（原價80元，平均特價40元）

📍特大杯冰檸檬美式咖啡買8送8，約5折
（售價75元，平均特價38元）

🟡6/6當日限定，門市、APP整買零取皆可
📍大杯美式買8送6，約5.7折
（單杯原價45元，平均特價26元）

📍大杯拿鐵買8送5，約6.2折
（單杯原價55元，平均特價34元）

▲萊爾富6月6日開工當日祭出大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5。（圖／業者提供）
▲萊爾富6月6日開工當日祭出大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5。（圖／業者提供）
■OK超商
🟡6/2至6/5，限門市
📍大杯西西里咖啡第二杯半價，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元

📍大杯泰式奶茶第二杯半價，約7.5折
（單杯原價50元，平均特價38元）

▲OKmart針對端午連假推出連續4天的咖啡優惠活動，並以異國風味飲為主題。（圖／業者提供）
▲OKmart針對端午連假推出連續4天的咖啡優惠活動，並以異國風味飲為主題。（圖／業者提供）

獨／7-11微波提網也沒了？網哀號「jo燒欸」　小七回應了

LINE免費貼圖「端午隱藏版」！爆可愛7組必收：洗版專用

沒帶杯子虧了？麥當勞明起自備杯扣5元　7-11全家也減5元

全家APP錢包升級「結帳6折」　小七APP更狂：發票兌獎4折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀