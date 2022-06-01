四大超商端午優惠指南！特大杯美式30元、氣泡咖啡買8送8

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🟡6/1至6/5，APP行動隨時取
📍精品美式13杯666元，約6.4折
（單杯原價80元，平均特價51元）
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折
（單杯原價60元，平均特價33元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折
（單杯原價55元，平均特價37元）
📍黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折
（單杯原價60元，平均特價42元）
📍四季春青茶／英式紅茶30杯666元，約6.3折
（單杯原價35元，平均特價22元）
🟡6/1、6/2，APP行動隨時取
📍完熟蘋果氣泡咖啡買3送1，約7.5折
（單杯原價85元，平均特價64元）
📍完熟蘋果咖啡買3送1，約7.5折
（單杯原價80元，平均特價60元）
📍完熟蘋果冰茶買3送1，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元）
📍哈根達斯聯名冰沙3口味任選買3送1，約7.5折
（單杯原價149元，平均特價112元）
🟡6/1至6/14，限精品咖啡門市
CITY PRIMA 精品咖啡全品項任2杯99元，約5.5折起，不可線上寄杯。
(含精品拿鐵90元／精品美式80元)
🟡每月1日，行動隨時取
CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7，限定單日00 : 00開賣，各限5萬組。
■全家超商
🟡6/1至6/5，APP隨買跨店取
特大杯西西里咖啡6杯299元，約6.6折
（單杯原價75元，平均特價50元）
🟡6/1至6/5，限門市
老酒風味拿鐵中杯特價39元，不限中大杯2杯6.6折。
（中杯原價55元、大杯原價60元，大杯平均特價40元）
🟡6/3至6/5，限門市
特大杯經典美式（60元）買一送一，第二杯發放兌換小白單，6/6至6/12可持券在原店兌換。
🟡6月6日好咖日，APP隨買跨店取
單品美式／單品拿鐵（中杯、大杯）同品項買6送6，每人限購1組，兌換期限至12月26日。
■萊爾富
🟡6/3至6/5，APP整買零取
📍特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡買8送8，約5折
（原價80元，平均特價40元）
📍特大杯冰檸檬美式咖啡買8送8，約5折
（售價75元，平均特價38元）
🟡6/6當日限定，門市、APP整買零取皆可
📍大杯美式買8送6，約5.7折
（單杯原價45元，平均特價26元）
📍大杯拿鐵買8送5，約6.2折
（單杯原價55元，平均特價34元）
■OK超商
🟡6/2至6/5，限門市
📍大杯西西里咖啡第二杯半價，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元
📍大杯泰式奶茶第二杯半價，約7.5折
（單杯原價50元，平均特價38元）