疫情高原將維持4週！醫：做4件事降重症死亡率

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李明政表示，近期疫情最高點單日有近9.5萬人、最低點約6萬餘人確診，若沒有長假、南北人員往來密切頻繁狀況，確診人數就會停留在單日7萬至10萬人確診，形成高原期，並維持至少4週，持續至6月中旬，待本波疫情累計約400萬人確診後就會趨緩，他也預估，單日最高可能會達10萬人確診，但不會衝高至15萬至20萬人。
被問及該如何降低死亡率，李明政指出，現在政府已經持續進行，首先是要保持醫療量能，準備充足病床、醫護人力應對中重症患者，讓重症死亡可以保持一定水平，不猛然爆發；其次是衝高疫苗覆蓋率，如現在加強小孩施打疫苗；第三則為準備抗病毒藥物，快速方便投藥給輕症但有重症危險因子感染者服用；另民眾也要持續維持戴口罩、保持安全距離、勤洗手、減少群聚等防疫措施降低死傷。
端午連假即將到來，李明政預估，以台灣人謹慎對待防疫管控，疫情出現變化機會較小，不過若是有大型表演、群聚活動或是南北往來密切，疫情可能還是會有變化，需要持續關注，且依照國外疫情趨勢，本波大流行過後，仍可能會持續有小波流行發生。
李明政提醒，傳染病感染仍然是發生在人與人接觸時，與人接觸越為頻繁、距離越近、脫口罩、聚餐等，被感染機率就越高，因此端午連假民眾還是應盡量減少不必要的接觸，像是聚餐、集會能免則免，降低感染機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。