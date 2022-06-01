打炒房見效？六都5月買賣移轉年減7.7% 台北竟逆勢成長
政府打房真的產生嚇阻作用？今年5月份六都房屋買賣移轉棟數揭曉，其中台北3068棟，月增11.7%，年增2.3%，不僅是唯一年月雙增的都會，今年5月的3068棟，以及前5個月累計13650棟，均為近8年的同期新高。然而雙北表現兩極，新北市卻是唯一年月雙減的都會，5月轉移5721棟，月減6.4%，年減12.6%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都5月的買賣移轉棟數較4月微增，一來是4月有清明連假，減少工作天數拉低基期，二來是預售屋禁換約的討論沸沸揚揚，讓不少買家轉投新成屋、中古屋懷抱，因買賣移轉僅統計成屋，所以買家從預售市場轉進成屋市場，將拉高買賣移轉量能；三來則是買家憂心央行後續可能縮減房貸年期，因而加速進場腳步；不過5月的買賣移轉，主要是反映4月的市場交易狀況，而4月疫情尚未進入高原期，因此疫情對市場的影響，須等到6月才會逐步反映在數據上。
除了雙北以外，桃園5月轉移3833棟，月增4%，年減1.6%；台中4338棟，月減5.1%，年增0.8%；台南2,233棟，月增15.5%，年減11.3%；高雄3648棟，月增7.6%，年減18.8%；六都5月合計共22841棟，月增1.8%，年減7.7%；累計前5個月達11萬棟，比去年同期微增0.7%，為近9年新高。
張旭嵐指出，由於政府的打炒房立場鮮明，且後續仍有央行升息的不確定因素，加上內政部再次重申推動《平均地權條例》修法的決心，對市場具嚇阻作用，所以近期大多數的投資型買盤已踩煞車，業者的推案步調也開始放慢，房市的觀望氣氛相對濃厚，使六都5月的買賣移轉棟數，較去年同期減少，前5個月累計買賣移轉量的年增幅也愈來愈收斂。
台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，台北市5月的買賣移轉熱區，包括低總價供給多的中山、內湖，以及房價親民的北投、萬華，由於購屋的總價門檻相對低，在房價上漲、利率走揚的情況下，不僅對首購族更具吸引力，部分投資置產的買家，也看好低總價物件的後市轉進卡位，使台北市的買賣移轉棟數，受平價宅買氣升溫拉抬。新北市則因之前交屋量大的土城、中和、新莊、三重及新店等地，近期新案交屋潮暫歇，加上中古屋、新成屋消化速度快，市場補貨不及，成為5月唯一年月雙減的都會。
台中市的表現也算亮眼，今年5月的4338棟，為近9年來的5月單月新高！累計前五個月21648棟，更寫下近10年的同期最大量，且台中今年前五個月當中，有四個月的買賣移轉量都超過4000棟，為近11年來僅見，顯示台中今年的買氣相當穩定。
陳定中指出，台中的北屯、西屯、南屯及太平等房市熱區，近期的新案交屋量雖比先前緩和，但清水、沙鹿與大里等地，又接著湧現交屋潮，加上台中的平價蛋白區，依舊受到剛性客源的青睞，使台中近期的買賣移轉棟數，與近年同期相比仍處於相對高水位。