朱立倫明率團訪美　國民黨宣示重返華府

中國國民黨主席朱立倫預定明日上午出發訪美，今（1）日在國民黨中常會上表示，此行將拜會美國的政界、學界，也會訪問四大城市的黨員、僑界，目的在於告訴美國各界「國民黨回來了」。朱立倫特別強調，這次出訪不只為國民黨，更是為台灣、為台海安全，要讓大家看到國民黨是一個負責任的在野黨。
朱立倫指出，國民黨的「護台灣、保民主、拚未來」標語中，「護台灣」就是守護中華民國、守護台灣；「保民主」就是要保障我們的民主自由並且堅持人權。國民黨希望用這樣的理念，不但要讓台灣的民主向前行，而且不能夠被一個黨或少數的人來破壞我們的民主自由，要堅持我們的民主自由，深化台灣的民主。
朱立倫表示，民進黨長期在海外污衊國民黨「反美仇美」，但這次國民黨重返華府，就是要告訴美國和全世界的朋友，國民黨的基本立場，就是一個捍衛中華民國和堅持民主自由的政黨，國民黨會跟全世界民主國家都走在一起，一起拚經濟、拚未來，拚臺海的安全。
朱立倫並提及，堅持民主自由，深化台灣民主，拚一個安定、富裕、繁榮的未來，這也是國民黨在年底選舉中，每一個縣市共同的目標，這次的出訪訪問美國各界，不單單是為了國民黨而已，更是為了中華民國、為臺灣和臺海的安全而打拚。